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РИА Новости

Вильфанд назвал сильные температурные аномалии середины ноября в России

04:04 11.11.2019
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© РИА НовостиНаучный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
© РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Температура на Дальнем Востоке на 18 градусов выше нормы, а температура в центре Красноярского края на 10 градусов ниже нормы – это самые сильные температурные аномалии середины ноября в России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Очень холодно и температура ниже нормы на 10 градусов - центральные районы Красноярского края. Это значит, что в ночные часы будет до -35-40 градусов. Похолодает на юге Красноярского края, в Читинской области, в Забайкалье, в Бурятии. Там будут очень низкие температуры -25-30 градусов, плюс сильный ветер и снег. Ветер до 25 метров в секунду. Там могут быть заносы на дорогах", - сказал Вильфанд.
Он также добавил, что на севере Дальнего Востока температура на 12-18 градусов выше нормы. На Чукотке и в Магаданской области ожидается температура на 16-18 градусов выше нормы, то есть ночные температуры будут -8-12 градусов вместо положенных -30 градусов.
"Очень теплая погода в центрально-черноземных областях. В Ростовской области там до +16-18 градусов, а в Краснодаре около +20 градусов, в Сочи - +20-22. Песня просто на юге европейской территории", - отметил Вильфанд.
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