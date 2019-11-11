Игравшую с моряками белуху посчитали "российским шпионом"

"Он похож на Хвалдимира, который мог сбежать от российской военной шпионской программы", – заявил журналист Феррис Джабр.

Эту теорию поддержали зоологи Квад Финн и Даррен Найш. Они разделяют позицию, что кит обучен разным трюкам, например, приносить предметы в обмен на еду. Уточняется, что эта версия остается неподтвержденной.