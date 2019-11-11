Создан аппарат, позволяющий снять запрет на провоз жидкости в самолете

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Российская компания "Ратэк" разработала сканер безопасности, способный распознавать содержимое емкостей, что в будущем позволит провозить жидкости в самолетах, рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства " Российская компания "Ратэк" разработала сканер безопасности, способный распознавать содержимое емкостей, что в будущем позволит провозить жидкости в самолетах, рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства " Руссофт ", руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.

"Компания "Ратэк" занимается проектом по созданию системы, которая на основе нейтронных технологий выявляет минимальное количество любого вещества в закрытой упаковке. Для жителей страны это означает отказ от запрета на провоз жидкости и других веществ в самолетах, поездах и других местах массового скопления людей. Эта технология сильно упростит контроль за перевозом взрывчатых веществ", — сообщил Макаров в кулуарах конференции по реализации НТИ "Национальная технологическая революция 20.35".

Проект, по его словам, был одобрен регуляторами. Первая такая система была внедрена во " Внуково ". "Сейчас закладывается проектное решение для метрополитена Петербурга", — отметил глава "Руссофта".

По его словам, провоз жидкостей в аэропортах могут вновь разрешить, когда все системы будут заменены на инновационные. "Для этого надо заменить существующие решения на новые, а это значит, нужно найти финансовые ресурсы, которые позволили бы аэропортам, портам и вокзалам это сделать. Это, скорее, связано уже не с технологическими проблемами, а бюджетом и желанием их решать", — считает собеседник агентства.