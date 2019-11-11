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РИА Новости

Британские ректоры пригласят российских коллег посетить Лондон в 2020 году

03:32 11.11.2019
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© AP Photo / Caroline SpiezioКампус Оксфордского университета в Англии
Кампус Оксфордского университета в Англии
© AP Photo / Caroline Spiezio
Кампус Оксфордского университета в Англии. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Ректоры британских университетов во время предстоящей на этой неделе встречи с российскими коллегами в Москве намерены пригласить их посетить с ответным визитом Великобританию в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости глава Британского совета Киаран Девейн, возглавляющий делегацию.
"У нас делегация лидеров в сфере британского высшего образования со всей Великобритании, мы едем в Москву и Санкт-Петербург на четыре дня. Главная наша задача – встретиться с коллегами в России, причем наша встреча совпадет со встречей Российского союза ректоров. Мы собираемся подписать меморандум о взаимопонимании между британскими университетами как единым клубом университетов и Российским союзом ректоров, заложив основу для сотрудничества. Мы также пригласим Союз ректоров посетить Британию с ответным визитом и надеемся, что такой визит может состояться в мае следующего года, когда в Лондоне будет проходить глобальная конференция по высшему образованию, так что российская делегация сможет увидеть не только британских лидеров в сфере высшего образования, но и лидеров со всего мира", - рассказал Девейн.
В делегацию, которая едет в понедельник в Россию, входят, в том числе, представители руководства знаменитого шотландского университета Сент-Эндрюс, Ливерпульского и Манчестерского университетов, лондонского университета Сити, глава ассоциации университетов Великобритании Вивьен Стерн, а также старший советник МИД Великобритании по научным вопросам Кэрол Манделл.
"То есть будут представлены как отдельные университеты, так и система в целом", - отметил Девейн.
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По мнению главы Британского совета, сотрудничество в научной сфере между Великобританией и Россией обязательно, что подтверждается и статистическими данными.
"Мы все знаем, что британская наука и образование находятся на очень высоком уровне, и мы знаем, что российская наука и образование отвечают высочайшим стандартам. Но мы также знаем, что когда мы сотрудничаем, качество работы становится еще выше. Если мы хотим решить насущные проблемы, будь то изменение климата или сокращение видов, или применение технологий в медицине, нужны совместные исследования. И тогда становится очевидно, почему Россия и Британия должны сотрудничать в научной сфере. Это сотрудничество мы и собираемся двигать вперед во время визита", - указал Девейн.
"Я надеюсь, этот визит позволит нам сделать следующий шаг в укреплении российско-британских отношений, у нас был очень успешный год науки и образования, а теперь это еще один шаг в построении связей на институциональным уровне, которые не будут зависеть от конкретных людей на конкретных постах", - добавил глава Британского совета.
Девейн признался, что очень хотел бы, чтобы больше британских студентов проходили обучение в России, и наоборот.
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"Что-то из этого может быть связано с финансированием, но важно, чтобы мы говорили о международных возможностях людям здесь, в Британии, чтобы мы побуждали молодых людей учиться в России. Есть люди, которые могут поехать учиться, и мы должны думать о том, как облегчить им это", - сказал Девейн.
Как ранее сообщила пресс-служба МГУ, первый Форум ректоров университетов России и Великобритании пройдет в Московском государственном университете 12 ноября. В работе форума примут участие около 100 ректоров и представителей британских и российских университетов. Ожидается, что на открытии форума выступит президент Союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий, исполнительный директор Университета Эксетера сэр Стив Смит, первый замминистра высшего образования и науки РФ Григорий Трубников, президент ассоциации университетов Великобритании, ректор университета Ливерпуля Джанет Бир.
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Григорий ТрубниковВиктор СадовничийВеликобританияЛондонРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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