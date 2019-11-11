Мексика предложила Моралесу убежище на территории посольства в Ла-Пасе

"Мексика, согласно своей традиции предоставления убежища и невмешательства, приняла на территории посольства в Ла-Пасе двадцать боливийских чиновников и депутатов. Предлагаем убежище также и Эво Моралесу", - написал Эбрард в Twitter.

В воскресенье утром президент Боливии Эво Моралес на фоне эскалации насилия в стране заявил о своей отставке. Он поблагодарил за поддержку и сотрудничество народ страны, профсоюзы и членов правительства и заявил, что с его отставкой борьба за благополучие народа Боливии продолжится, а насилие и беспорядки в стране будут остановлены.