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РИА Новости

Мексика предложила Моралесу убежище на территории посольства в Ла-Пасе

03:26 11.11.2019 (обновлено: 03:40 11.11.2019)
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© REUTERS / Manuel ClaureПрезидент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
© REUTERS / Manuel Claure
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе. Архивное фото
МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что страна готова предоставить убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу на территории посольства страны в столице Ла-Пасе, где уже находятся 20 чиновников и депутатов.
"Мексика, согласно своей традиции предоставления убежища и невмешательства, приняла на территории посольства в Ла-Пасе двадцать боливийских чиновников и депутатов. Предлагаем убежище также и Эво Моралесу", - написал Эбрард в Twitter.
В воскресенье утром президент Боливии Эво Моралес на фоне эскалации насилия в стране заявил о своей отставке. Он поблагодарил за поддержку и сотрудничество народ страны, профсоюзы и членов правительства и заявил, что с его отставкой борьба за благополучие народа Боливии продолжится, а насилие и беспорядки в стране будут остановлены.
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