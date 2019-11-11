Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения по делу о растрате

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя — РИА Новости. Сергея Иванца к семи годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о растрате. Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке в понедельник приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университетак семи годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о растрате.

Остальных фигурантов дела приговорили к условным и реальным срокам заключения. Бывший проектор Алексей Цхе получил три года условно, экс-проректору Виктору Атаманюку суд назначил четыре года условно, экс-проректору Игорю Сиротину — два года условно.

Сотрудники ООО "Современный университет" Сергей Карлявин и Никита Смуров получили 4,5 года исправительной колонии общего режима и 3,5 года условно соответственно.

Суд постановил взыскать с Иванца, Атаманюка, Цхе и Сиротина свыше 17 миллионов рублей ущерба.

Иванца и Карлявина взяли под стражу в зале суда.

Прокуратура просила для экс-ректора восемь лет лишения свободы. Сторона защиты просила вынести в отношении него оправдательный приговор.

Иванец вину не признал. Двое из шести фигурантов дела признали вину полностью.

Защита планирует обжаловать приговор. Как заявил журналистам адвокат Алексей Залесов, Иванец ни одно из инкриминируемых ему действий не совершал.

Дело о коррупции в ДВФУ

Против Иванца в 2016 году возбудили уголовное дело о коррупции с ущербом более 20 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ, "Присвоение или растрата").