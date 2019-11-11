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РИА Новости

Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения по делу о растрате

03:25 11.11.2019 (обновлено: 05:02 11.11.2019)
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© Фото : пресс-служба ДВФУЭкс-ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец
Экс-ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец
© Фото : пресс-служба ДВФУ
Экс-ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя — РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке в понедельник приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о растрате.
Остальных фигурантов дела приговорили к условным и реальным срокам заключения. Бывший проектор Алексей Цхе получил три года условно, экс-проректору Виктору Атаманюку суд назначил четыре года условно, экс-проректору Игорю Сиротину — два года условно.
Ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец. Архивное фото
8 июля 2016, 09:02РИА Новости
Подозреваемый в коррупции ректор ДВФУ Иванец отстранен от должностиО временном отстранении Сергея Иванца от должности ректора ДВФУ ходатайствовали органы предварительного следствия. Против Иванца возбудили уголовное дело о коррупции с ущербом более 20 миллионов рублей.
Сотрудники ООО "Современный университет" Сергей Карлявин и Никита Смуров получили 4,5 года исправительной колонии общего режима и 3,5 года условно соответственно.
Суд постановил взыскать с Иванца, Атаманюка, Цхе и Сиротина свыше 17 миллионов рублей ущерба.
Иванца и Карлявина взяли под стражу в зале суда.
Прокуратура просила для экс-ректора восемь лет лишения свободы. Сторона защиты просила вынести в отношении него оправдательный приговор.
Иванец вину не признал. Двое из шести фигурантов дела признали вину полностью.
Защита планирует обжаловать приговор. Как заявил журналистам адвокат Алексей Залесов, Иванец ни одно из инкриминируемых ему действий не совершал.

Дело о коррупции в ДВФУ

Против Иванца в 2016 году возбудили уголовное дело о коррупции с ущербом более 20 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ, "Присвоение или растрата").
По данным следствия, в 2011 году университет и "Современный университет" заключили контракт на создание информационно-технической системы на 647 миллионов рублей до 2013 года включительно, при этом третий этап работ не был выполнен. С 20 августа по 11 сентября 2015 года Иванец дал указание Цхе и Атаманюку обеспечить изготовление и подписание актов сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу, а 15 сентября 2015 года поручил главному бухгалтеру на основании указанных актов с заведомо недостоверными сведениями перевести свыше 20 миллионов рублей на счет исполнителя.
Суд. Архивное фото
8 июня 2016, 07:37РИА Новости
Ректор ДВФУ Иванец отпущен из-под домашнего ареста под залогСумма залога составила один миллион рублей. Ранее сообщалось, что против Сергея Иванца возбудили уголовное дело о коррупции с ущербом более 20 миллионов рублей.
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Дело ректора ДВФУ Сергея ИванцаСергей ИванецДальневосточный федеральный университетСледственный комитет РФТихоокеанский флотский военный судРоссияПроисшествия
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