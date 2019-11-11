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РИА Новости
Культура

Мединский намерен составить "министерские инструкции" по охране музеев

03:23 11.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский заявил РИА Новости, что рассчитывает на формирование в срок "министерских инструкций" по музейной безопасности, в ведомстве этим занимается комиссия.
Ранее стало известно, что Минкультуры рассчитывает до конца года сформировать рекомендации по охране экспонатов в музеях.
"У нас занимается комиссия, целый замминистра возглавляет, туда входит ряд директоров крупнейших музеев. Я надеюсь, что такие рекомендации будут сформированы, оформлены как новые, обновленные министерские инструкции", - ответил министр РИА Новости на вопрос, хватит ли времени до конца года, чтобы подготовить этот документ.
По его словам, сейчас пришло осознание, что тема музейной безопасности серьезная, поэтому относятся к ней "с большим пиететом". "Если вы придете на выставку в Манеж, которую мы недавно открывали, посвященную 75-летию Победы, там каждая картина висит со средствами безопасности, оттуда, наверное, очень рискованно попытаться что-то унести", - привел пример министр.
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"Мы выбили дополнительные деньги на усиление музейной безопасности, мягко говоря, порядка - могу ошибаться - 250 миллионов рублей. В следующем году будет намного больше. На ближайшие три года Минфин дает нам больше 2 миллиардов… Это существенные средства, никогда таких средств федеральные музеи целевым образом на усиление безопасности не получали. Мы очень благодарны руководству правительства, которое услышало эту проблематику", - заявил он.
При этом Мединский добавил, что музеи и сами должны внимательно относиться к тебе безопасности.
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КультураМанежВладимир МединскийМоскваРоссияБезопасность
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