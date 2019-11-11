Мединский намерен составить "министерские инструкции" по охране музеев

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр культуры России Министр культуры России Владимир Мединский заявил РИА Новости, что рассчитывает на формирование в срок "министерских инструкций" по музейной безопасности, в ведомстве этим занимается комиссия.

Ранее стало известно, что Минкультуры рассчитывает до конца года сформировать рекомендации по охране экспонатов в музеях.

"У нас занимается комиссия, целый замминистра возглавляет, туда входит ряд директоров крупнейших музеев. Я надеюсь, что такие рекомендации будут сформированы, оформлены как новые, обновленные министерские инструкции", - ответил министр РИА Новости на вопрос, хватит ли времени до конца года, чтобы подготовить этот документ.

По его словам, сейчас пришло осознание, что тема музейной безопасности серьезная, поэтому относятся к ней "с большим пиететом". "Если вы придете на выставку в Манеж, которую мы недавно открывали, посвященную 75-летию Победы, там каждая картина висит со средствами безопасности, оттуда, наверное, очень рискованно попытаться что-то унести", - привел пример министр.

"Мы выбили дополнительные деньги на усиление музейной безопасности, мягко говоря, порядка - могу ошибаться - 250 миллионов рублей. В следующем году будет намного больше. На ближайшие три года Минфин дает нам больше 2 миллиардов… Это существенные средства, никогда таких средств федеральные музеи целевым образом на усиление безопасности не получали. Мы очень благодарны руководству правительства, которое услышало эту проблематику", - заявил он.