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РИА Новости

В бундестаге рассказали об ущербе для Германии от санкций против России

03:19 11.11.2019
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© Фото : Аккаунт Dr. Anton Friesen в FacebookДепутат Бундестага от АдГ Антон Фризен
Депутат Бундестага от АдГ Антон Фризен
© Фото : Аккаунт Dr. Anton Friesen в Facebook
Депутат Бундестага от АдГ Антон Фризен. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 ноя – РИА Новости. Депутат бундестага Антон Фризен ("Альтернатива для Германии") рассказал в интервью РИА Новости об обанкротившихся из-за санкций против РФ немецких бизнесменах, по его словам, из-за ограничительных мер серьезно пострадала восточно-германская экономика, прежде всего компании, связанные с Россией.
Инициатива депутатов от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая призывала к содействию в снятии санкций ЕС, наложенных на Россию в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, была рассмотрена и отклонена немецким бундестагом 24 октября.
"Влияние этих санкций на малый и средний бизнес востока Германии оказалось еще выше, чем на западногерманские предприятия. Я лично знаю в моем округе предпринимателей, которые пострадали в результате антироссийских санкций, вплоть до банкротства. При этом в одной только Тюрингии 220 фирм занимаются торговлей с Россией", - рассказал Фризен, который является автором парламентской инициативы о снятии санкций с РФ.
"В Восточной Германии есть политический консенсус, там почти все партии, включая ХДС (Христианско-демократий союз, немецкая консервативная партия, куда входит и канцлер ФРГ Ангела Меркель – ред.) и социал-демократов, выступают за снятие санкций с России. Кроме партии "Зеленые". Если голос востока будет услышан, если интересы восточногерманских земель будут приняты во внимание в большей степени, чем это происходило до сих пор, то и в вопросе отношений с Россией можно добиться изменений", - считает депутат.
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Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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ХДС/ХССАльтернатива для Германии (партия)ТюрингияЕвросоюзАнгела МеркельРоссияУкраинаВ мире
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