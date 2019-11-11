В бундестаге рассказали об ущербе для Германии от санкций против России

БЕРЛИН, 11 ноя – РИА Новости. Депутат бундестага Антон Фризен (" Депутат бундестага Антон Фризен (" Альтернатива для Германии ") рассказал в интервью РИА Новости об обанкротившихся из-за санкций против РФ немецких бизнесменах, по его словам, из-за ограничительных мер серьезно пострадала восточно-германская экономика, прежде всего компании, связанные с Россией.

Инициатива депутатов от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая призывала к содействию в снятии санкций ЕС , наложенных на Россию в связи с ситуацией вокруг Крым а и на востоке Украины, была рассмотрена и отклонена немецким бундестагом 24 октября.

"Влияние этих санкций на малый и средний бизнес востока Германии оказалось еще выше, чем на западногерманские предприятия. Я лично знаю в моем округе предпринимателей, которые пострадали в результате антироссийских санкций, вплоть до банкротства. При этом в одной только Тюрингии 220 фирм занимаются торговлей с Россией", - рассказал Фризен, который является автором парламентской инициативы о снятии санкций с РФ.

"В Восточной Германии есть политический консенсус, там почти все партии, включая ХДС (Христианско-демократий союз, немецкая консервативная партия, куда входит и канцлер ФРГ Ангела Меркель – ред.) и социал-демократов, выступают за снятие санкций с России. Кроме партии "Зеленые". Если голос востока будет услышан, если интересы восточногерманских земель будут приняты во внимание в большей степени, чем это происходило до сих пор, то и в вопросе отношений с Россией можно добиться изменений", - считает депутат.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года.