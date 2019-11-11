Более половины россиян считают, что доступ детей к гаджетам надо ограничить

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более половины россиян поддерживают ограничение доступа детей к гаджетам, а четверть граждан считают необходимым наличие двойного аккаунта, чтобы следить за поведением детей в интернете, говорится в исследовании холдинга " Более половины россиян поддерживают ограничение доступа детей к гаджетам, а четверть граждан считают необходимым наличие двойного аккаунта, чтобы следить за поведением детей в интернете, говорится в исследовании холдинга " Ромир ", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности во всех федеральных округах России. Респондентам задавался ряд вопросов на тему роли гаджетов в отношениях родителей и детей.

"Результаты исследования показали, что большинство россиян придерживается мнения об ограничении доступа детей к подобным устройствам, однако выступает против слежки за детьми. В рамках опроса выяснилось, что большинство россиян (54%) считает, что родителям стоит ограничивать доступ своих детей к различным гаджетам", - говорится в исследовании.

Только 18% опрошенных считают, что родители должны отказаться от ограничений доступа детей к таким устройствам, тогда как 17% заявили, что дети вообще не должны использовать гаджеты. Респондентов также спрашивали об их отношении к наличию двойного аккаунта у родителей, который позволяет следить за тем, какие ресурсы посещает ребенок.

"Так, 43% опрошенных считают, что подобный контроль вполне допустим, однако не является обязательным. Четверть россиян (25%) относится положительно к подобной практике и даже считает ее необходимостью. Кроме того, каждый пятый респондент (19%) не считает правильным следить за интернет-поведением собственных детей", - отмечается в сообщении.