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РИА Новости

Более половины россиян считают, что доступ детей к гаджетам надо ограничить

03:31 11.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкДевушка фотографируется на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи
Девушка фотографируется на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более половины россиян поддерживают ограничение доступа детей к гаджетам, а четверть граждан считают необходимым наличие двойного аккаунта, чтобы следить за поведением детей в интернете, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности во всех федеральных округах России. Респондентам задавался ряд вопросов на тему роли гаджетов в отношениях родителей и детей.
"Результаты исследования показали, что большинство россиян придерживается мнения об ограничении доступа детей к подобным устройствам, однако выступает против слежки за детьми. В рамках опроса выяснилось, что большинство россиян (54%) считает, что родителям стоит ограничивать доступ своих детей к различным гаджетам", - говорится в исследовании.
Только 18% опрошенных считают, что родители должны отказаться от ограничений доступа детей к таким устройствам, тогда как 17% заявили, что дети вообще не должны использовать гаджеты. Респондентов также спрашивали об их отношении к наличию двойного аккаунта у родителей, который позволяет следить за тем, какие ресурсы посещает ребенок.
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"Так, 43% опрошенных считают, что подобный контроль вполне допустим, однако не является обязательным. Четверть россиян (25%) относится положительно к подобной практике и даже считает ее необходимостью. Кроме того, каждый пятый респондент (19%) не считает правильным следить за интернет-поведением собственных детей", - отмечается в сообщении.
При этом 60% респондентов лично не следят за своими детьми, 39%, наоборот, предпочитают контролировать через двойной аккаунт посещение интернет-ресурсов своими детьми, причем 14% из них делают это на регулярной основе. Только 19% россиян отслеживают перемещение своего ребенка с помощью различных устройств и приложений, 31% опрошенных этого не делает, но планирует начать отслеживать передвижения детей в ближайшем будущем. Наконец, 43% респондентов не следит и не планирует следить за собственными детьми.
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