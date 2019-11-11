Исследование выявило, кому больше всего россияне оставляют чаевые

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россияне чаще дают чаевые официантам, но сотрудникам отелей оставляют больше, показало исследование сервиса по поиску работы Россияне чаще дают чаевые официантам, но сотрудникам отелей оставляют больше, показало исследование сервиса по поиску работы Superjob , которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, кому они в последний раз оставляли чаевые, почти треть (30%) респондентов отметили, что это были официанты и бармены, 19% - таксисты, по 8% назвали заправщиков, автомойщиков, парикмахеров и мастеров маникюра. При этом почти каждый пятый россиянин (18%) вообще не оставляет чаевые.

Согласно данным исследования, у официантов (33% против 27%), таксистов (20% против 18%) и парикмахеров (9% против 7%) больше шансов получить чаевые от женщин, чем от мужчин. Процент тех, кто вообще не оставляет чаевые, выше среди мужчин (22% против 13% у женщин).

Говоря о том, где они чаще всего оставляют чаевые, более трети россиян (38%) отметили, что всегда дают на чай в ресторанах, барах, кафе, пятая часть (21%) - в такси, время от времени дают деньги курьерам около четверти россиян (24%). Около половины респондентов отметили, что никогда не оставляют чаевые в парикмахерской (46%) и на заправке или автомойке (45%).