Зима в Центральной России пока "не просматривается", сообщил Вильфанд

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Зимняя погода и снег в центральной России пока не ожидаются, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В начале недели температура будет на 9-10 градусов выше нормы, к концу недели температура будет превышать климатическую норму на 5 градусов. То есть по отношении к климату сначала будет очень тепло, а потом просто тепло… До конца следующей недели зимы не просматривается. Снежный покров и близко не видно пока", - отметил Вильфанд.
Он также уточнил, что зима в понятиях синоптических прогнозов означает устойчивый переход температуры ниже нуля, а также выпадение снежного покрова. Однако таких явлений в ближайшие дни не ожидается.
"Во всем мире практическая предсказуемость от 5 до 7 суток. Дальше можно говорить выше нормы или ниже нормы, а динамику предсказать невозможно", - напомнил Вильфанд.