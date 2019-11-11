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РИА Новости

Зима в Центральной России пока "не просматривается", сообщил Вильфанд

03:04 11.11.2019 (обновлено: 07:56 11.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЖенщина занимается скандинавской ходьбой
Женщина занимается скандинавской ходьбой
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Зимняя погода и снег в центральной России пока не ожидаются, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В начале недели температура будет на 9-10 градусов выше нормы, к концу недели температура будет превышать климатическую норму на 5 градусов. То есть по отношении к климату сначала будет очень тепло, а потом просто тепло… До конца следующей недели зимы не просматривается. Снежный покров и близко не видно пока", - отметил Вильфанд.
Он также уточнил, что зима в понятиях синоптических прогнозов означает устойчивый переход температуры ниже нуля, а также выпадение снежного покрова. Однако таких явлений в ближайшие дни не ожидается.
"Во всем мире практическая предсказуемость от 5 до 7 суток. Дальше можно говорить выше нормы или ниже нормы, а динамику предсказать невозможно", - напомнил Вильфанд.
Сойка в городском парке Беличий остров после ночного снегопада в Петрозаводске
Вчера, 18:50РИА Новости
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима в России
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Роман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
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