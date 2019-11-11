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РИА Новости

Глава ЦИК Боливии и ее заместитель арестованы из-за нарушений на выборах

03:02 11.11.2019
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© REUTERS / Ueslei MarcelinoСилы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе,
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе,
© REUTERS / Ueslei Marcelino
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе,. Архивное фото
МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Полиция Боливии по распоряжению МВД задержала президента и вице-президента Высшего избирательного суда, а также ряд руководителей его региональных подразделений по обвинению в нарушениях избирательного законодательства, описанных в докладе наблюдателей Организации американских государств.
"Прокуратура начала расследование фактов преступлений против закона о выборах в том, что касается подделки документов, манипулирования информацией, изменением и сокрытием результатов, избирательных списков, злоупотребления служебным положением", - говорится в сообщении государственного Боливийского информационного агентства.
Президент Эво Моралес, с минимальным перевесом переизбранный на четвертый срок, в воскресенье на фоне массовых протестов назначил новые выборы, но затем ушел в отставку.
Главный соперник Моралеса на выборах, прошедших 20 октября, Карлос Меса и ряд других оппозиционеров заявили, что Моралес не должен участвовать в новых выборах главы государства и должен подать в отставку.
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