Глава ЦИК Боливии и ее заместитель арестованы из-за нарушений на выборах

МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Полиция Боливии по распоряжению МВД задержала президента и вице-президента Высшего избирательного суда, а также ряд руководителей его региональных подразделений по обвинению в нарушениях избирательного законодательства, описанных в докладе наблюдателей Организации американских государств.
"Прокуратура начала расследование фактов преступлений против закона о выборах в том, что касается подделки документов, манипулирования информацией, изменением и сокрытием результатов, избирательных списков, злоупотребления служебным положением", - говорится в сообщении государственного Боливийского информационного агентства.
Президент Эво Моралес, с минимальным перевесом переизбранный на четвертый срок, в воскресенье на фоне массовых протестов назначил новые выборы, но затем ушел в отставку.
Главный соперник Моралеса на выборах, прошедших 20 октября, Карлос Меса и ряд других оппозиционеров заявили, что Моралес не должен участвовать в новых выборах главы государства и должен подать в отставку.