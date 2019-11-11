Глава ЦИК Боливии и ее заместитель арестованы из-за нарушений на выборах

Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе,. Архивное фото

Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе,

МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Полиция Полиция Боливии по распоряжению МВД задержала президента и вице-президента Высшего избирательного суда, а также ряд руководителей его региональных подразделений по обвинению в нарушениях избирательного законодательства, описанных в докладе наблюдателей Организации американских государств

"Прокуратура начала расследование фактов преступлений против закона о выборах в том, что касается подделки документов, манипулирования информацией, изменением и сокрытием результатов, избирательных списков, злоупотребления служебным положением", - говорится в сообщении государственного Боливийского информационного агентства.

Президент Эво Моралес, с минимальным перевесом переизбранный на четвертый срок, в воскресенье на фоне массовых протестов назначил новые выборы, но затем ушел в отставку.