Власти Мексики и избранный президент Аргентины поддержали Моралеса

Несколькими часами ранее все высшее руководство Боливии во главе с президентом Эво Моралесом на фоне протестов ушло в отставку.
"В Боливии идёт военная операция, мы ее осуждаем, это похоже на те трагические события, которые покрыли кровью нашу Латинскую Америку в прошлом веке. Мексика придерживается позиции уважения демократии и госинститутов. Перевороту нет", - заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард в Twitter.
В свою очередь, избранный президент Аргентины, придерживающийся левоцентристских взглядов, отметил, что "это удар по президенту Эво Моралесу, который призвал к новому избирательному процессу".
В воскресенье Моралес объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.