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РИА Новости

Власти Мексики и избранный президент Аргентины поддержали Моралеса

02:53 11.11.2019 (обновлено: 05:17 11.11.2019)
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© REUTERS / Manuel ClaureПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© REUTERS / Manuel Claure
Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 11 ноя - РИА Новости. Аргентина и Мексика присоединились к позиции Венесуэлы и Кубы, назвав ситуацию в Боливии госпереворотом.
Несколькими часами ранее все высшее руководство Боливии во главе с президентом Эво Моралесом на фоне протестов ушло в отставку.
"В Боливии идёт военная операция, мы ее осуждаем, это похоже на те трагические события, которые покрыли кровью нашу Латинскую Америку в прошлом веке. Мексика придерживается позиции уважения демократии и госинститутов. Перевороту нет", - заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард в Twitter.
В свою очередь, избранный президент Аргентины, придерживающийся левоцентристских взглядов, отметил, что "это удар по президенту Эво Моралесу, который призвал к новому избирательному процессу".
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
02:46РИА Новости
Моралес заявил, что не намерен бежать из Боливии
В воскресенье Моралес объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.
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Смена власти в БоливииЭво МоралесАргентинаКубаВенесуэлаВ мире
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