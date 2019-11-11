Власти Мексики и избранный президент Аргентины поддержали Моралеса

БРАЗИЛИА, 11 ноя - РИА Новости. Аргентина и Мексика присоединились к позиции Венесуэлы и Кубы, назвав ситуацию в Боливии госпереворотом.

Несколькими часами ранее все высшее руководство Боливии во главе с президентом Эво Моралесом на фоне протестов ушло в отставку.

"В Боливии идёт военная операция, мы ее осуждаем, это похоже на те трагические события, которые покрыли кровью нашу Латинскую Америку в прошлом веке. Мексика придерживается позиции уважения демократии и госинститутов. Перевороту нет", - заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард в Twitter.

В свою очередь, избранный президент Аргентины, придерживающийся левоцентристских взглядов, отметил, что "это удар по президенту Эво Моралесу, который призвал к новому избирательному процессу".