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РИА Новости

Моралес заявил, что не намерен бежать из Боливии

02:46 11.11.2019 (обновлено: 04:38 11.11.2019)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsДействующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
МЕХИКО, 11 ноя — РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес, выступая с сообщением о своей отставке, заявил, что не планирует покидать территорию страны.
"Ходят слухи о том, что Эво собирается сбежать. Мне незачем бежать. Хочу, чтобы народ Боливии знал — я ничего не украл", — сказал Моралес, перечисляя достижения уходящего правительства.
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При этом министр здравоохранения страны Габриэла Монтаньо заявила, что полиция хочет задержать Моралеса. Ранее она сообщила, что дом ушедшего в отставку президента разграблен.
Оппозиционер Луис Фернандо Камачо подтвердил, что выдан ордер на арест Моралеса, и силовики его ищут. Он добавил, что военные якобы лишили бывшего главу государства президентского самолета, и он "спрятался в Чапаре". Именно в этом населенном пункте Моралес заявил о своей отставке.
Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что Моралесу предложено убежище на территории посольства в Ла-Пасе. Он уточнил, что там уже находятся двадцать боливийских чиновников и депутатов.
Тем временем полиция задержала президента и вице-президента Высшего избирательного суда, а также ряд руководителей его региональных подразделений по обвинению в нарушениях избирательного законодательства, описанных в докладе наблюдателей Организации американских государств.
Накануне выступления Моралеса в латиноамериканских СМИ распространилась информация об официальных запросах со стороны Боливии на полеты над территорией Аргентины и Бразилии, а также появились слухи в соцсетях о возможности отлета экс-президента в Венесуэлу.
После заявления об отставке Моралес поблагодарил за поддержку и сотрудничество народ страны, профсоюзы и членов правительства и заявил, что с его отставкой борьба за благополучие народа Боливии продолжится.
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Смена власти в Боливии

После президентских выборов, 20 октября, в Боливии вспыхнули беспорядки, продолжающиеся по сей день. В трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились полицейские. Вооруженные силы призвали Моралеса покинуть пост ради обеспечения стабильности в стране.
Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов. По данным Высшего избирательного суда, Моралес с минимальным перевесом преодолел необходимый для победы в первом туре барьер и был избран на четвертый срок. Его основной соперник Карлос Меса эти итоги не признал.
В воскресенье на фоне протестов президент назначил новые выборы, но затем объявил об уходе со своего поста. После отставки Моралеса, а также вице-президента Альваро Гарсиа Линеры и спикеров обеих палат парламента вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила о переходе к ней верховной власти и заявила, что проведет новые президентские выборы.
Руководство Кубы, Венесуэлы, Мексики, а также избранный президент Аргентины Альберто Фернандес назвали произошедшее госпереворотом и осудили происходящее.
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Венесуэла назвала смену власти в Боливии госпереворотом
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