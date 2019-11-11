Моралес заявил, что не намерен бежать из Боливии

Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019

МЕХИКО, 11 ноя — РИА Новости. Экс-президент Боливии Экс-президент Боливии Эво Моралес , выступая с сообщением о своей отставке, заявил, что не планирует покидать территорию страны.

"Ходят слухи о том, что Эво собирается сбежать. Мне незачем бежать. Хочу, чтобы народ Боливии знал — я ничего не украл", — сказал Моралес, перечисляя достижения уходящего правительства.

При этом министр здравоохранения страны Габриэла Монтаньо заявила, что полиция хочет задержать Моралеса. Ранее она сообщила, что дом ушедшего в отставку президента разграблен.

Оппозиционер Луис Фернандо Камачо подтвердил, что выдан ордер на арест Моралеса, и силовики его ищут. Он добавил, что военные якобы лишили бывшего главу государства президентского самолета, и он "спрятался в Чапаре". Именно в этом населенном пункте Моралес заявил о своей отставке.

Confirmado!! orden de aprehensión para Evo Morales!!

La policia y los militares están buscándolo en el Chapare, lugar que se escondió.

Los Militares le quitaron el avión presidencial y está escondido en el chapare, van por el!

¡JUSTICIA!#NadieSeRinde #Bolivia — Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) 11 ноября 2019 г.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что Моралесу предложено убежище на территории посольства в Ла-Пасе. Он уточнил, что там уже находятся двадцать боливийских чиновников и депутатов.

Тем временем полиция задержала президента и вице-президента Высшего избирательного суда, а также ряд руководителей его региональных подразделений по обвинению в нарушениях избирательного законодательства, описанных в докладе наблюдателей Организации американских государств.

Накануне выступления Моралеса в латиноамериканских СМИ распространилась информация об официальных запросах со стороны Боливии на полеты над территорией Аргентины и Бразилии, а также появились слухи в соцсетях о возможности отлета экс-президента в Венесуэлу.

После заявления об отставке Моралес поблагодарил за поддержку и сотрудничество народ страны, профсоюзы и членов правительства и заявил, что с его отставкой борьба за благополучие народа Боливии продолжится.

Смена власти в Боливии

После президентских выборов, 20 октября, в Боливии вспыхнули беспорядки, продолжающиеся по сей день. В трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились полицейские. Вооруженные силы призвали Моралеса покинуть пост ради обеспечения стабильности в стране.

Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов. По данным Высшего избирательного суда, Моралес с минимальным перевесом преодолел необходимый для победы в первом туре барьер и был избран на четвертый срок. Его основной соперник Карлос Меса эти итоги не признал.

В воскресенье на фоне протестов президент назначил новые выборы, но затем объявил об уходе со своего поста. После отставки Моралеса, а также вице-президента Альваро Гарсиа Линеры и спикеров обеих палат парламента вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила о переходе к ней верховной власти и заявила, что проведет новые президентские выборы.