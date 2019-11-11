Премьер Польши раскритиковал Макрона после его слов о "смерти мозга" НАТО

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в безответственности из-за его слов о "смерти мозга" НАТО и сомнениях в приверженности альянса коллективной обороне.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью журналу Economist, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".
По словам Моравецкого, НАТО - это "самый важный альянс в мире, защищающий свободу и мир", и сомнения Макрона относительно того, могут ли его члены рассчитывать на защиту друг друга, "опасны".
"Я думаю, что сомнения президента Макрона о (коллективной обороне НАТО) могут заставить союзников задуматься, что, возможно, именно у Франции есть вопросы касательно ее соблюдения. Я надеюсь, что мы все еще можем рассчитывать на то, что Франция выполняет свои обязательства", - заявил Моравецкий в интервью британской газете Financial Times.
Он также отметил, что ряд стран, в том числе Франция, не выполняют своих обязательств перед НАТО, выделяя на оборону менее 2% от ВВП, и заявил, что это демонстрирует "недостаточность взаимности со стороны ряда европейский союзников". Другим примером недостаточной сплоченности европейских стран Моравецкий назвал поддержку со стороны некоторых членов ЕС газопровода "Северный поток-2". По его словам, "Северный поток-2" оплачивает европейскими деньгами российское оружие и вооружение".
Проект "Северный поток-2" реализует компания Nord Stream 2 AG (единственный акционер "Газпром"). Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. "Газпром" дает другую половину средств - 4,75 миллиарда евро.