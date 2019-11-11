Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T02:38Z
https://ria.ru/20191111/1560786150.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151710/28/1517102807_0:0:2815:1584_1036x0_80_0_0_1c4c6fa64ed8e2a67f1230e956438f59.jpg
РИА Новости

Премьер Польши раскритиковал Макрона после его слов о "смерти мозга" НАТО

02:38 11.11.2019
594
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в безответственности из-за его слов о "смерти мозга" НАТО и сомнениях в приверженности альянса коллективной обороне.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью журналу Economist, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".
По словам Моравецкого, НАТО - это "самый важный альянс в мире, защищающий свободу и мир", и сомнения Макрона относительно того, могут ли его члены рассчитывать на защиту друг друга, "опасны".
"Я думаю, что сомнения президента Макрона о (коллективной обороне НАТО) могут заставить союзников задуматься, что, возможно, именно у Франции есть вопросы касательно ее соблюдения. Я надеюсь, что мы все еще можем рассчитывать на то, что Франция выполняет свои обязательства", - заявил Моравецкий в интервью британской газете Financial Times.
Президент Франции Эммануэль Макрон
8 ноября, 22:10РИА Новости
Эксперт объяснил слова Макрона о НАТО разочарованием Парижа в партнерах
Он также отметил, что ряд стран, в том числе Франция, не выполняют своих обязательств перед НАТО, выделяя на оборону менее 2% от ВВП, и заявил, что это демонстрирует "недостаточность взаимности со стороны ряда европейский союзников". Другим примером недостаточной сплоченности европейских стран Моравецкий назвал поддержку со стороны некоторых членов ЕС газопровода "Северный поток-2". По его словам, "Северный поток-2" оплачивает европейскими деньгами российское оружие и вооружение".
Проект "Северный поток-2" реализует компания Nord Stream 2 AG (единственный акционер "Газпром"). Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. "Газпром" дает другую половину средств - 4,75 миллиарда евро.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
8 ноября, 21:25Радио Sputnik
СМИ Польши сравнили Макрона с "позером", распустившим хвост
01500110
Обсудить 0
Матеуш МоравецкийСеверный поток — 2Эммануэль МакронПольшаФранцияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
На Украине заявили о готовности "самостоятельно защититься от России"
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
Американские СМИ назвали "худший кошмар" для России
Предвыборный плакат с изображением премьер-министра Испании Педро Санчеса на одной из улиц Барселоны
Лидер социалистов обещает "разблокировать" политическую ситуацию в Испании
Депутат Бундестага от АдГ Антон Фризен
Депутат бундестага убежден, что Крым останется российским
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев ответил на обвинение в "сдаче" Восточной Европы
Депутат Бундестага от АдГ Антон Фризен
В бундестаге рассказали об ущербе для Германии от санкций против России
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко высказался в ответ на заявление главы офиса Зеленского
Кит-белуха
Игравшую с моряками белуху посчитали "российским шпионом"
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе,
Вторая вице-спикер сената Боливии заявила, что власть переходит к ней
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян предложила Моралесу работу телеведущим на RT
Пьяный мужчина
Названы самые "пьющие" страны мира
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США
Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva
Люди собираются на улицах боливийских городов после отставки Моралеса
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Моралес заявил, что не намерен бежать из Боливии
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе
Полиция Боливии хочет задержать Моралеса, заявила министр здравоохранения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18Генсек ООН призвал обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии
08:15Серийное производство винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года
08:14"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
08:04Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
07:49Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье
07:32Моряки рассказали, как спасли дайвера, который двое суток пробыл в море
07:19"Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок
07:06В Петербург придет московское тепло
07:06Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"
06:52"Трансконтейнер" обсуждает перевозку пищевых продуктов в Китай через Россию
06:36Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет
06:27США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих
06:26"Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае
06:25Семья Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет праздника
06:06В Приморье на "Земле леопарда" ввели пожароопасный период
06:03Российский НИИ эпидемиологии разработал новый подход к генному лечению ВИЧ
06:02Трамп назвал очень плохим шагом решение Ирана обогащать уран
05:31Бразилия не считает ситуацию с отставкой руководства Боливии госпереворотом
05:14Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН
05:12СМИ сообщили, какие условия партнер Джулиани выдвигал украинским властям
Лента новостейМолния