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РИА Новости

Председатель сената Боливии подала в отставку

01:30 11.11.2019
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© REUTERS / Danilo BalderramaУчастники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия
© REUTERS / Danilo Balderrama
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 11 ноя - РИА Новости. Председатель сената Боливии Адриана Сальватьерра, которой по конституции должно было перейти управление страной после отставки президента и вице-президента, тоже ушла с поста, сообщает издание Deber.
Президент Эво Моралес и вице-президент Альваро Гарсиа Линера подали в отставку чуть больше часа назад.
Теперь власть должна была бы перейти спикеру палаты депутатов Виктору Бое, но он покинул пост еще до Моралеса.
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