Россия выполнит наблюдательный полет над Грецией

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия с 11 по 15 ноября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией Россия с 11 по 15 ноября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией Греции , а США Украина с 9 по 14 сентября - над территорией РФ, сообщается в газете российских Вооруженных сил " Красная звезда ".

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Греческой Республики", - сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он отметил, что полет дальностью 1010 километров над Грецией состоится с 11 по 15 ноября с аэродрома открытого неба Анхиалос.

По словам Рыжкова, российский самолёт наблюдения выполнит полёт по согласованному с греческой стороной маршруту, а иностранные специалисты на его борту проконтролируют порядок наблюдения и соблюдение положений договора.

Кроме того, по словам Рыжкова, 12 ноября в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посетить военный объект вооружённых сил Норвегии.

"Инспекторы посетят военный объект Норвегии в месте его обычного расположения в мирное время. На брифинге они получат информацию от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - сообщил Рыжков.

Он добавил, что такие посещения по оценке проводятся для проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники.