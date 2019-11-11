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РИА Новости

Россия выполнит наблюдательный полет над Грецией

00:57 11.11.2019 (обновлено: 04:59 11.11.2019)
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© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия с 11 по 15 ноября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией Греции, а США и Украина с 9 по 14 сентября - над территорией РФ, сообщается в газете российских Вооруженных сил "Красная звезда".
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Греческой Республики", - сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Он отметил, что полет дальностью 1010 километров над Грецией состоится с 11 по 15 ноября с аэродрома открытого неба Анхиалос.
По словам Рыжкова, российский самолёт наблюдения выполнит полёт по согласованному с греческой стороной маршруту, а иностранные специалисты на его борту проконтролируют порядок наблюдения и соблюдение положений договора.
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Кроме того, по словам Рыжкова, 12 ноября в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посетить военный объект вооружённых сил Норвегии.
"Инспекторы посетят военный объект Норвегии в месте его обычного расположения в мирное время. На брифинге они получат информацию от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - сообщил Рыжков.
Он добавил, что такие посещения по оценке проводятся для проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после Холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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Сергей РыжковРоссияСШАБезопасностьВ мире
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