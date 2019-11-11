Фильм "Семейка Аддамс" возглавил российский прокат второй уик-энд подряд

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американская черная кинокомедия "Семейка Аддамс" режиссеров Конрада Вернона и Грега Тирнана возглавила российский прокат вторую неделю подряд, собрав за минувший уик-энд 157,5 миллиона рублей, сообщил портал Американская черная кинокомедия "Семейка Аддамс" режиссеров Конрада Вернона и Грега Тирнана возглавила российский прокат вторую неделю подряд, собрав за минувший уик-энд 157,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.

Общие сборы фильма за две недели составили более 708 миллионов рублей.

Главное семейство Хэллоуина вернулось на большие экраны, чтобы вновь порадовать поклонников своими эксцентричными буднями. Идиллию семейки Аддамс в этот раз нарушает известная телеведущая реалити-шоу, желающая построить целый квартал из цветастых однотипных блоков идеальной формы, в котором явно нет место обители семейки. На этом неприятности не заканчиваются: впервые дочь Уэнсдей отправляется в государственную школу, начинает носить розовые заколки и увлекается чирлидингом, а сын Пагсли усердно готовится к спектаклю, на который съедутся все родственники.

На втором месте - новинка проката, хоррор Майка Флэнегана "Доктор Сон" по роману Стивена Кинга, фильм собрал за первые выходные 128,2 миллиона рублей.

Американская фантастическая сказка Хоакима Роннинга "Малефисента: Владычица тьмы" заняла третье место со сборами 113 миллионов рублей, общие сборы за 4 недели превысили 2 миллиарда рублей.

Новая часть культовой франшизы "Терминатор: Темные судьбы" режиссера Тима Миллера с Арнольдом Шварценеггером в главной роли расположилась на четвертой строчке со сборами 88 миллионов рублей (общие сборы за две недели - 476 миллионов рублей)