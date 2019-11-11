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РИА Новости
Культура

Фильм "Семейка Аддамс" возглавил российский прокат второй уик-энд подряд

00:54 11.11.2019
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© Metro Goldwyn Mayer PicturesКадр из мультфильма "Семейка Аддамс"
Кадр из мультфильма Семейка Аддамс
© Metro Goldwyn Mayer Pictures
Кадр из мультфильма "Семейка Аддамс". Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американская черная кинокомедия "Семейка Аддамс" режиссеров Конрада Вернона и Грега Тирнана возглавила российский прокат вторую неделю подряд, собрав за минувший уик-энд 157,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Общие сборы фильма за две недели составили более 708 миллионов рублей.
Главное семейство Хэллоуина вернулось на большие экраны, чтобы вновь порадовать поклонников своими эксцентричными буднями. Идиллию семейки Аддамс в этот раз нарушает известная телеведущая реалити-шоу, желающая построить целый квартал из цветастых однотипных блоков идеальной формы, в котором явно нет место обители семейки. На этом неприятности не заканчиваются: впервые дочь Уэнсдей отправляется в государственную школу, начинает носить розовые заколки и увлекается чирлидингом, а сын Пагсли усердно готовится к спектаклю, на который съедутся все родственники.
На втором месте - новинка проката, хоррор Майка Флэнегана "Доктор Сон" по роману Стивена Кинга, фильм собрал за первые выходные 128,2 миллиона рублей.
Кадр из фильма Джокер
13 октября, 23:58РИА Новости
"Джокер" возглавил российский кинопрокат вторую неделю подряд
Американская фантастическая сказка Хоакима Роннинга "Малефисента: Владычица тьмы" заняла третье место со сборами 113 миллионов рублей, общие сборы за 4 недели превысили 2 миллиарда рублей.
Новая часть культовой франшизы "Терминатор: Темные судьбы" режиссера Тима Миллера с Арнольдом Шварценеггером в главной роли расположилась на четвертой строчке со сборами 88 миллионов рублей (общие сборы за две недели - 476 миллионов рублей)
Замыкает пятерку лидеров российский триллер Клима Шипенко "Текст" с Александром Петровым в главной роли, сборы фильма за выходные составили 48,3 миллиона рублей (общие сборы за две недели проката - более 317 миллионов рублей).
Кадр из фильма Оно 2
16 сентября, 10:52Культура
Хоррор "Оно-2" вторую неделю подряд возглавляет российский кинопрокат
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КультураАлександр ПетровАрнольд ШварценеггерМоскваРоссия
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