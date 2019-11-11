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РИА Новости

Вице-президент Боливии вслед за главой страны подал в отставку

00:52 11.11.2019 (обновлено: 00:54 11.11.2019)
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© REUTERS / Danilo BalderramaУчастники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия
© REUTERS / Danilo Balderrama
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 11 ноя - РИА Новости. Вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера вслед за главой страны Эво Моралесом объявил, что подает в отставку.
Согласно конституции страны, после отставки главы государства его обязанности переходят вице-президенту, затем спикеру сената, а за ним - спикеру палаты депутатов.
"Я решил подать в отставку с поста вице-президента страны, а также с руководящего поста в законодательном собрании", - заявил он журналистам.
Он добавил, что позднее представит официальное письмо, подтверждающее его решение.
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