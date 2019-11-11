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РИА Новости

Лавров в Ереване встретится с руководством Армении

00:47 11.11.2019
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 / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках официального визита в Армению встретится с президентом республики Арменом Саркисяном и премьер-министром страны Николом Пашиняном, а также проведет переговоры с главой армянского МИД Зограбом Мнацаканяном.
"Планируется обсуждение всего спектра вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС, других международных форумах", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Состоится предметный обмен мнениями по международной и региональной тематике, включая перспективы нагорнокарабахского урегулирования, указали в МИД.
Планируется, что в ходе визита будет подписан план консультаций между МИД России и МИД Армении на 2020-2021 годы.
"Визит станет логическим продолжением насыщенного российско-армянского политического диалога, ориентированного на дальнейшее развитие тесного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях", - сказали в ведомстве.
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Интенсивный диалог

Позитивную динамику развитию российско-армянского союзнического взаимодействия задает интенсивный диалог на высшем уровне. В МИД РФ напомнили, что в текущем году президент России Владимир Путин и премьер- министр Армении Никол Пашинян встречались четыре раза, провели шесть телефонных разговоров.
В этом году состоялось четыре встречи премьеров двух стран Дмитрия Медведева и Никола Пашиняна. "Поддерживаются активные межведомственные контакты, что позволяет на обоюдовыгодной основе решать актуальные вопросы сотрудничества", - отметили в МИД, добавив также, что между странами наращивается межпарламентское сотрудничество.

Встреча со студентами

В рамках визита в Ереван Лавров посетит очаг армянской культуры и образования - музей-институт древних рукописей "Матенадаран". Российский министр выступит перед выпускниками Дипломатической школы и студентами вузов.
В российских вузах обучаются порядка шести тысяч граждан Армении, в том числе более 1,5 тысячи – за счет федерального бюджета. В республике функционируют шесть филиалов российских вузов, а также Российско-Армянский университет. Около 2 тысяч армян учатся в системе российского среднего профессионального образования.
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"Развитие контактов в сферах образования, науки, информации, культуры и искусства, по линии институтов гражданского общества способствует углублению исторически тесного и дружественного общения между народами России и Армении", - отметили в МИД РФ.

Российский трек во внешней политике Армении

Российско-армянские отношения носят стратегический союзнический характер, "это бесспорно и зафиксировано в многочисленных двусторонних соглашениях", заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.
"В частности, Россия и Армения состоят в ряде блоковых структур. Есть ряд союзных двусторонних отношений. Фактор наличия российской военной базы на территории Армении и ее длительный срок пребывания подтвержден. Это позволяет говорить о том, что Ереван настроен в рамках стратегического союза с Москвой", - подчеркнул эксперт.
Кроме того, по словам политолога, "для Еревана, учитывая его достаточно напряжённое сотрудничество с Баку и Анкарой, важен российский трек во внешней политике".
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Научный сотрудник Центра постсоветских исследований МГИМО Юлия Никитина отмечает, в свою очередь, что в целом отношения России с Арменией последние годы носят стабильный характер. Тем не менее со стороны Москвы ожидались некоторые изменения после смены власти в Ереване в результате так называемой бархатной революции.
"Были опасения, что Армения сменит свою внешнюю политику прежде всего на более европейскую, более прозападную. Но эти ожидания не оправдались, несмотря на то, что до своего прихода к власти Никол Пашинян высказывал достаточно жесткую позицию в отношении России. Мы видим, что внутренняя и внешняя политика Армении не всегда друг с другом сочетается по своему наполнению. У Армении очень жёсткие ограничения на внешнем направлении, связанные с проблемой Нагорного Карабаха, отсутствием дипломатических отношений с Турцией, конфликта с Азербайджаном. Поэтому какие бы внутренние приоритеты не были у Пашиняна, во внешней политике Армения будет максимально прагматично подходить к взаимодействию с Россией", - пояснила политолог РИА Новости.
В этой связи Никитина прогнозирует, что "никаких неожиданных поворотов" на переговорах в рамках визита Лаврова в Ереван не будет. "Скорее всего, армянская сторона подтвердит своё намерение сотрудничать с Россией по максимально широкому кругу вопросов", - заключила эксперт.
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Никол ПашинянОБСЕСергей ЛавровМГИМООДКБРоссияАрменияВ мире
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