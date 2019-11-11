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РИА Новости

Лукашенко впервые с 2016 года направится с визитом в страну ЕС

00:40 11.11.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11-12 ноября впервые с мая 2016 года посетит с визитом страну Евросоюза, это будет официальный визит в Австрию.
Долгое время визиты Лукашенко в страны Евросоюза были невозможны ввиду действовавших против него личных санкций. Однако в 2016 году на фоне потепления белорусско-европейских отношений, вызванных в том числе позицией Минска по урегулированию конфликта на востоке Украины, ЕС снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, включая личные против белорусского лидера.
В этом же году Лукашенко совершил визит в Италию и Ватикан, в рамках которого прошли переговоры с президентом Итальянской Республики, а также встреча с папой Римским Франциском. Тогда белорусский президент, в частности, поблагодарил Рим за вклад в нормализацию отношений Минска и Брюсселя, а также заверил, что "Беларусь всегда будет донором стабильности и порядочности по отношению как к Италии, так и Евросоюзу в целом". До этого, в апреле 2009 года, глава белорусского государства уже посещал с визитом Ватикан и Италию.
После снятия санкций Лукашенко несколько раз приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако визиты не состоялись. Белорусская сторона поясняла, что необходимости в "визитах ради визита" нет. "Визит (на высшем уровне - ред.) может быть совершен тогда, когда он подготовлен, когда мы ожидаем конкретных важных результатов от этого визита в плане развития торгово-экономического взаимодействия, политического, гуманитарного сотрудничества и так далее", - пояснял глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
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Подготовка визита в Австрию

Дипломатические отношения между Белоруссией и Австрией установлены в феврале 1992 года. С 1993 года в Австрии работает посольство Белоруссии, а австрийская дипмиссия в республике открылась в феврале 2016 года.
Лукашенко посещал Австрию в 1996 году для участия в международной конференции по проблемам Чернобыля и в 2002 году по приглашению президента Австрийского олимпийского комитета. Впервые в истории белорусско-австрийских отношений президенты двух стран встретились в 2015 году в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Отношения стран в последние годы в целом характеризуются высокой интенсивностью политических контактов, в частности, на уровне МИД.
В июне 2018 года Лукашенко встречался в Минске с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, который прибыл в Белоруссию для участия в церемонии открытия второй очереди строительства мемориального комплекса жертвам нацизма в "Тростенце", созданного на месте действовавшего в годы Второй мировой войны концлагеря. До этого, в мае 2015 года и в июле 2017 года, Белоруссию посещал Себастьян Курц, который тогда занимал пост федерального министра по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии.
В конце мая прошлого года пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Курц, на тот момент австрийский канцлер, во время телефонного разговора пригласил Лукашенко посетить Австрию, белорусский президент принял приглашение. Позже в прошлом году Лукашенко подтвердил, что готовится его визит в Австрию в ближайшее время. В марте 2019 года Курц в должности канцлера Австрии посещал Белоруссию с двухдневным рабочим визитом. Тогда он заявил, что Лукашенко может посетить эту страну с визитом во второй половине этого года.
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Во время этого визита в Минск Курц отмечал необходимость расширения и выстраивания партнерства "не только по линии Австрия - Белоруссия, ЕС - Белоруссия, но и ЕС - весь регион". Он заявил, что в Австрии делают ставку на объединяющий подход и хотели бы, чтобы государства региона Восточной Европы сближались с Европейским союзом и при этом не разрывали свои исторически сложившиеся тесные связи с Россией. Лукашенко в свою очередь во время встречи с Курцем подчеркивал, что Белоруссия и Австрия выступают со схожих позиций по многим актуальным вопросам международной политики, например страны исходят из необходимости снижения конфронтации и укрепления стабильности в европейском регионе.
В начале октября этого года министр иностранных дел Белоруссии Макей заявил, что до конца 2019 года может состояться визит президента в одну из стран Евросоюза. В октябре сначала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, затем глава МИД Белоруссии, а потом и сам Лукашенко подтвердили скорый визит в Австрию. Эйсмонт рассказала РИА Новости, что "приглашения посетить Австрию в адрес главы белорусского государства поступали давно и неоднократно - и от президента Австрии, и от федерального канцлера".

Программа визита в Вену

По данным пресс-службы белорусского лидера, 12 ноября в Вене в узком и расширенном составах пройдут переговоры главы белорусского государства с федеральным президентом Австрии ван дер Белленом. Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, в центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате "Восточного партнерства", тематика охраны окружающей среды.
Президент Белоруссии в Вене проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Кроме того, Лукашенко в формате рабочего ужина проведет встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Курцем. Его партия победила на досрочных выборах депутатов Национального совета. Президент Австрии вручил Курцу мандат на формирование правительства.
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Одновременно с визитом главы государства в Вене будет проходить австрийско-белорусский бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги двух стран, включая представителей крупного бизнеса.
"Планируется, что во время официального визита в Австрию будет подписан ряд двусторонних документов и бизнес-соглашений о развитии сотрудничества по различным направлениям", - сообщили в пресс-службе.
В 2018 году товарооборот между Белоруссией и Австрией составил 171,4 миллиона долларов, по итогам 9 месяцев этого года отмечается тенденция его 10-процентного роста. Австрия стабильно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Белоруссии и играет важную роль в модернизации белорусских предприятий. Активно развивается торговля в сфере услуг. Традиционными позициями белорусского экспорта в Австрию являются металлопродукция, нефтепродукты, калийные удобрения, продукция деревообработки и мебель. Перспективными направлениями сотрудничества стороны видят машиностроение, нефтехимию, логистику, альтернативную энергетику, проекты в природоохранной сфере, информационно-коммуникационные технологии. Австрийская компания A1 Telekom Austria Group предлагает Белоруссии проект по созданию в республике сети мобильной связи пятого поколения.
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Александр ЛукашенкоГенеральная Ассамблея ООНЧернобыльская АЭСЕвросоюзМинскБелоруссияВ мире
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