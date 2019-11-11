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РИА Новости

Медведев соберет президиум совета по нацпроектам

00:36 11.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер Дмитрий Медведев
Премьер Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание президиума совета по национальным проектам, оно будет посвящено развитию экспорта, производительности труда и малому и среднему предпринимательству, сообщает пресс-служба кабинета.
"Медведев проведет заседание президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Участники заседания обсудят вопросы реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.
Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием всех регионов, запланированы прямые включения.
В заседании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьеры Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, помощник президента Андрей Белоусов, главы Минтранса Евгений Дитрих, Минпромторга Денис Мантуров, Минсельхоза Дмитрий Патрушев,Минтруда Максим Топилин и первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев
8 ноября, 14:55РИА Новости
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Евгений ДитрихАндрей БелоусовПравительство РФАлексей ГордеевРоссияЭкономика
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