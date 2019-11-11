Медведев соберет президиум совета по нацпроектам

"Медведев проведет заседание президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Участники заседания обсудят вопросы реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.