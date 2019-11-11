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РИА Новости

В Москве суд рассмотрит жалобу Голунова на следователей

00:21 11.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖурналист "Медузы" Иван Голунов
Журналист Медузы Иван Голунов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Журналист "Медузы" Иван Голунов. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит в понедельник жалобу журналиста Ивана Голунова на следствие, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками, сообщили РИА Новости в суде.
На предыдущем заседании суд истребовал у СК материалы проверки, следователь уточнил, что они маркированы грифом "секретно". По словам защиты, Голунов в качестве свидетеля ранее дал подробные показания о совершенном против него полицейскими преступлении. Изначально следствие активно занималось этим вопросом, но с сентября какие-либо действия прекратились, с какими-либо материалами проверки его не знакомили, заявляют защитники.
Защита просила "признать незаконным бездействие следствия". Сам Голунов заявлял, что общение со следователями прекратилось на стадии обсуждения заказчиков.
Ранее по этому же поводу защита жаловалась в Генпрокуратуру, однако ответа пока не поступило. С жалобой в суд защита подала и документ, отправленный в Генпрокуратуру.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
6 ноября, 12:17РИА Новости
Голунов посетовал на замедление следствия по его делу
Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками московского главка МВД Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по Западному округу столицы Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
1 ноября, 12:17РИА Новости
Голунов пришел на заседание суда в бронежилете
741039
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Дело журналиста Ивана ГолуноваЮрий ДевяткинСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинВладимир КолокольцевМоскваПроисшествия
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