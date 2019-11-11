Во Владивостоке огласят приговор по делу экс-ректора ДВФУ Иванца

Против Иванца в 2016 году возбудили уголовное дело о коррупции с ущербом более 20 миллионов рублей. Он проходит по части 4 стати 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Вместе с ним по уголовному делу проходят еще пять человек.

Как сообщал СК РФ, в 2011 году университет и ООО "Современный университет" заключили контракт на создание информационно-технической системы на 647 миллионов рублей до 2013 года включительно, при этом третий этап работ не был выполнен. С 20 августа по 11 сентября 2015 года, по данным следствия, Иванец дал указание проректорам Алексею Цхе и Виктору Атаманюку обеспечить изготовление и подписание актов сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу, а 15 сентября 2015 года дал указание главному бухгалтеру на основании указанных актов с заведомо недостоверными сведениями перевести свыше 20 миллионов рублей на счет исполнителя.