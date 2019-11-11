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РИА Новости

Во Владивостоке огласят приговор по делу экс-ректора ДВФУ Иванца

00:17 11.11.2019
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© Фото : пресс-служба ДВФУЭкс-ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец
Экс-ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец
© Фото : пресс-служба ДВФУ
Экс-ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке в понедельник огласит судебное постановление по уголовному делу в отношении экс-ректора ДВФУ Сергея Иванца.
Против Иванца в 2016 году возбудили уголовное дело о коррупции с ущербом более 20 миллионов рублей. Он проходит по части 4 стати 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Вместе с ним по уголовному делу проходят еще пять человек.
Заседание суда назначено на 10.00 (03.00 мск) 11 ноября.
Как сообщал СК РФ, в 2011 году университет и ООО "Современный университет" заключили контракт на создание информационно-технической системы на 647 миллионов рублей до 2013 года включительно, при этом третий этап работ не был выполнен. С 20 августа по 11 сентября 2015 года, по данным следствия, Иванец дал указание проректорам Алексею Цхе и Виктору Атаманюку обеспечить изготовление и подписание актов сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу, а 15 сентября 2015 года дал указание главному бухгалтеру на основании указанных актов с заведомо недостоверными сведениями перевести свыше 20 миллионов рублей на счет исполнителя.
Ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец. Архивное фото
1 августа 2016, 04:35РИА Новости
Ректор ДВФУ Иванец обжаловал решение суда об отстранении его от должностиПротив Сергея Иванца возбудили уголовное дело о коррупции с ущербом более 20 миллионов рублей.
Иванец вину не признал. Двое из шести фигурантов дела признали вину полностью. Прокуратура просила для экс-ректора 8 лет лишения свободы. Сторона защиты просила вынести в отношении него оправдательный приговор.
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Сергей ИванецДальневосточный федеральный университетСледственный комитет РФТихоокеанский флотский военный судРоссияБезопасностьПроисшествия
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