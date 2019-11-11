В Москве суд решит вопрос о заочном аресте журналиста Шварева

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы рассмотрит в понедельник ходатайство о заочном аресте журналиста " Росбалта " Александра Шварева, обвиняемого в вымогательстве, сообщили РИА Новости в суде.

"Рассмотрение ходатайства следствия о заочном избрании меры пресечения назначено на 14.00", - сказали в суде.

Ранее его адвокат Игорь Бушманов сообщил РИА Новости, что следствие объявило журналиста в международный розыск, хотя он не скрывает, что находится в Латвии.

В свою очередь главред "Росбалта" Николай Ульянов сообщил РИА Новости, что агентство пытается помочь своему сотруднику в сложившейся ситуации. Сам Шварев рассказал РИА Новости, что обвиняется в вымогательстве и создании организованной преступной группы. По его словам, данное обвинение объединено с первым уголовным делом о клевете.

Весной у Шварева прошел обыск. Адвокат информагентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении о проведении обыска фигурирует фамилия бизнесмена Алишера Усманова, изымались документация и системные блоки.