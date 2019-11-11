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РИА Новости

В Москве суд решит вопрос о заочном аресте журналиста Шварева

00:15 11.11.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Тверского суда Москвы
Здание Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Тверского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы рассмотрит в понедельник ходатайство о заочном аресте журналиста "Росбалта" Александра Шварева, обвиняемого в вымогательстве, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение ходатайства следствия о заочном избрании меры пресечения назначено на 14.00", - сказали в суде.
Ранее его адвокат Игорь Бушманов сообщил РИА Новости, что следствие объявило журналиста в международный розыск, хотя он не скрывает, что находится в Латвии.
В свою очередь главред "Росбалта" Николай Ульянов сообщил РИА Новости, что агентство пытается помочь своему сотруднику в сложившейся ситуации. Сам Шварев рассказал РИА Новости, что обвиняется в вымогательстве и создании организованной преступной группы. По его словам, данное обвинение объединено с первым уголовным делом о клевете.
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Весной у Шварева прошел обыск. Адвокат информагентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении о проведении обыска фигурирует фамилия бизнесмена Алишера Усманова, изымались документация и системные блоки.
Бушманов ранее сообщал, что журналист подал заявление о преступлении на имя руководителя ГСУ СК по Москве, где указывается о незаконном возбуждении уголовного дела о клевете на Усманова и противоправных действиях полицейских при проведении обысков у него дома и в редакции "Росбалта". Адвокат уточнял, что в самом заявлении о возбуждении уголовного дела указано порядка 50 СМИ, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, а не в отношении именно Шварева.
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Следственный комитет РФРосбалтАлишер УсмановМоскваРоссияПроисшествия
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