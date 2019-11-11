Миллиардер, назвавший Россию главным врагом, идет в президенты США

Главная политическая новость в США — миллиардер Майкл Блумберг подал документы на участие в "предварительных выборах" (праймериз) Демократической партии в штате Алабама. Это значит, что если не произойдет чего-то непредвиденного, то Блумберг станет одним из главных претендентов на право сразиться с Дональдом Трампом на президентских выборах США 2020 года. В случае победы миллиардера-медийщика (Блумберг является основателем и совладельцем одноименного агентства деловой информации) на президентских выборах, отношения США и России ждут невероятно тяжелые времена, по сравнению с которыми даже эпоха "позднего Обамы" покажется оттепелью.

Причина, по которой еще один олигарх пытается "вписаться" в американскую избирательную кампанию, — банальна и печальна для тех, кто хотел бы видеть поражение Трампа в 2020 году. У Демократической партии откровенно слабый набор кандидатов, и многие наблюдатели и эксперты, которые симпатизируют оппонентам действующего президента, отмечают, что ни один из них не выглядит как достойный соперник для политического тяжеловеса-популиста из Белого дома.

Сравнительно умеренный в плане программы и предвыборной риторики экс-вице-президента США Джо Байден лидирует по опросам, но его перспективы победы на демократических праймериз — сомнительны. Если посмотреть на уровень поддержки остальных участников демократических праймериз, то радикально левые кандидаты (которых пресса, иногда незаслуженно, называет "социалистами"), такие как сенатор Берни Сандерс, сенатор Элизабет Уоррен и сенатор Камала Харрис, могут рассчитывать на гораздо более серьезную поддержку со стороны рядовых партийных активистов, а их суммарный рейтинг сильно опережает рейтинг умеренного Байдена. Более того, у бывшего экс-вице-президента США есть серьезнейшая имиджевая проблема: он периодически заговаривается и явно не понимает, где находится, путая города и штаты. Это подчеркивает его довольно преклонный возраст и не самый острый интеллект.

Казалось бы, сторонники Демократической партии и противники Трампа должны быть довольны. Есть все шансы, что против правого популиста Трампа будет бороться левый кандидат-популист от демократов, например, сенатор Элизабет Уоррен, которая пользуется большой популярностью среди молодежи, предлагает бесплатную медицину и образование, а также резкое увеличение "налогов на богатых", что может перетянуть на ее сторону часть электоральной базы действующего президента. Проблема в том, что лозунг "съешь богатых!" ("eat the rich!"), который очень популярен у молодых политических активистов, не находит поддержки среди сторонников Демократической партии на Уолл-стрит (а демократы традиционно считаются "партией финансового капитала", в то время как республиканцы — это скорее "промышленники, нефтяники и фермеры"), что может привести к печальным последствиям, ибо без денег банкиров с Уолл-стрит выиграть выборы сложно.

Wall Street Journal. Кроме того, видные бизнесмены, начиная с Билла Гейтса и заканчивая многочисленными финансистами, уже критикуют сенатора Уоррен, а некоторые (прямо или намеком) угрожают не просто лишить Демократическую партию денег, но даже поддержать Трампа, о чем сообщают ведущие финансовые СМИ Америки, такие как CNBC

В этих условиях становится очевидным, что финансовому сектору нужен свой собственный кандидат, и бывший мэр Нью-Йорка, владелец крупнейшего финансового СМИ планеты с состоянием примерно в 57 миллиардов долларов Майкл Блумберг прекрасно подходит для этой роли. С финансированием массированной избирательной кампании у него проблем не будет, как не будет и проблем с популярностью среди среднего класса. По большому счету, вся суть электоральной притягательности Блумберга заключается в желании значительной части американского электората каким-то образом вернуться в 2015 год, когда США еще не находились в состоянии "холодной гражданской войны всех со всеми" и казалось, что американской мировой гегемонии ничто не угрожает. Демократ-миллиардер, который управлял Нью-Йорком в период "американского золотого века", с 2002 по 2013 год, — это идеальное воплощение ностальгии по этому прекрасному (для американцев) времени.

Майкл Блумберг будет идеальным кандидатом для той части американской силовой и политической элиты, для которой борьба с Россией до полного уничтожения является смыслом жизни и главным элементом политической идеологии. После встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки владелец агенства Блумберг был до такой степени разозлен, что лично написал колонку, обвиняющую президента США в помощи "главному врагу США", то есть России. Вот как возможный кандидат от Демократической партии описывает Россию и российского лидера : "Нежелание признавать реальность в отношении России, которое пронизывает Овальный кабинет (кабинет президента США в Белом доме. — Прим. ред.), привело к саммиту в понедельник в Хельсинки, который стал крупным успехом для Путина. Авторитарный политический лидер, который аннексировал территорию у своих соседей, дестабилизировал союзников США в Восточной Европе, содействовал военным преступлениям в Сирии и вмешался в президентские выборы 2016 года в США, смог выйти на одну сцену с американским президентом".

В этом же тексте Блумберг настаивал на продолжении санкций, удушении российской экономики, выражал удовлетворение политической и экономической нестабильностью в нашей стране, а также намекал на то, что раз в России есть экономические проблемы и идут "протесты", значит, "санкции работают как надо".

Очевидно, что даже элементарное мирное сосуществование с США в случае победы Блумберга на выборах будет представлять определенную сложность.

К счастью, у кандидата-русофоба, несмотря на все его преимущества, есть и проблемы. Связаны они с избирателями-демократами, многие из которых не любят миллиардеров в гораздо большей степени, чем Россию (несмотря на уверенность многих из них в том, что именно Россия привела к власти Трампа). CNN указывает на высокий антирейтинг Блумберга именно среди демократов: "Опрос, проведенный CNN/Des Moines Register в марте, показал, что Блумберг был одним из наименее популярных кандидатов, претендующих на (роль. — Прим. ред.) кандидата (в президенты. — Прим. ред.) от демократов. Опрос показал, что лишь 27 процентов вероятных голосующих на демократических праймериз воспринимали его положительно, а 38 процентов придерживались неблагоприятного мнения."

Помимо высокого антирейтинга, у Блумберга есть еще одна проблема. Даже если ему удастся с помощью административных махинаций, подлога и подкупа завладеть правом представлять Демократическую партию на президентских выборах (так же, как это сделала Клинтон, отобравшая номинацию у Сандерса в 2016 году) — это еще не победа. Очень вероятен сценарий, в котором значительная часть наиболее пассионарных избирателей-демократов просто не будет голосовать за миллиардера, "купившего" партию, и даже может отомстить ему, проголосовав за Трампа.