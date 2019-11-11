Стало известно, сколько зарабатывает менеджер Эда Ширана

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Менеджер Эда Ширана Стюарт Кэмп в прошлом году заработал около 38 миллионов долларов, то есть всего на 3,8 миллиона долларов меньше, чем сам исполнитель, . Менеджер Эда Ширана Стюарт Кэмп в прошлом году заработал около 38 миллионов долларов, то есть всего на 3,8 миллиона долларов меньше, чем сам исполнитель, сообщает Independent.

По данным Companies House, доходы Ed Sheeran Limited в 2018 году составили 41,6 миллиона долларов, а бизнес Кэмпа под названием Grumpy Old Management принес ему 37,8 миллиона долларов.

Ранее менеджер работал с такими музыкантами, как Джеймс Блант и Лили Аллен. С Шираном он сотрудничает последние восемь лет. За это время певец продал больше 26 миллионов копий альбомов и 100 миллионов — синглов.