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РИА Новости
Культура

Стало известно, сколько зарабатывает менеджер Эда Ширана

03:21 11.11.2019
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© AP Photo / Invision/Evan AgostiniПевец и автор песен Эд Ширан выступает в Мэдисон-Сквер-Гарден
Певец и автор песен Эд Ширан выступает в Мэдисон-Сквер-Гарден
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Менеджер Эда Ширана Стюарт Кэмп в прошлом году заработал около 38 миллионов долларов, то есть всего на 3,8 миллиона долларов меньше, чем сам исполнитель, сообщает Independent.
По данным Companies House, доходы Ed Sheeran Limited в 2018 году составили 41,6 миллиона долларов, а бизнес Кэмпа под названием Grumpy Old Management принес ему 37,8 миллиона долларов.
Ранее менеджер работал с такими музыкантами, как Джеймс Блант и Лили Аллен. С Шираном он сотрудничает последние восемь лет. За это время певец продал больше 26 миллионов копий альбомов и 100 миллионов — синглов.
На так давно стало известно, что музыкант – самая высокооплачиваемая знаменитость Великобритании в возрасте до 30 лет. Его гастрольный тур Divide (с марта 2017 года по август 2019) стал самым доходным в истории, он принес исполнителю 768 миллионов долларов.
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