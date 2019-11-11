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РИА Новости

Гиперзвуковые "клыки". Зачем Россия ставит новые ракеты на старые корабли

08:00 11.11.2019 (обновлено: 08:05 11.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Маршал Шапошников"
Большой противолодочный корабль Маршал Шапошников
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Большая дальность удара и высокая скорость полета снаряда — в скором времени атомный подводный крейсер "Иркутск" и противолодочный корабль "Маршал Шапошников" получат самое продвинутое морское оружие России. Как на днях сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко, в рамках модернизации на них разместят гиперзвуковые ракеты "Циркон". Первый корабль планируется передать флоту в 2022-м, второй — в 2020-м. Об их судьбе и новых боевых возможностях — в материале РИА Новости.

Собрат "Курска"

Ракетоносный атомный подводный крейсер (ПЛАРК) "Иркутск", вступивший в состав Тихоокеанского флота 29 октября 1990-го, построен по проекту 949А "Антей". Это серия советских и российских атомоходов, вооруженных крылатыми ракетами П-700 "Гранит" и предназначенных для уничтожения авианосных ударных соединений. Затонувший в Баренцевом море "Курск" также относился к этому проекту.
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Главная энергетическая установка таких лодок — это два ядерных реактора и две паровые турбины мощностью 98 тысяч лошадиных сил, вращающие гребные винты через редукторы. Кроме того, на атомоходе есть два дизель-генератора мощностью 8700 лошадиных сил каждый — на случай, если ГЭУ выйдет из строя. Благодаря атомному "сердцу" автономность лодки ограничена только запасами провизии на борту. При численности экипажа 130 человек "Антеи" могут уходить на 120 суток.
После 18 лет службы, в 2008-м, "Иркутск" отправили сначала на средний ремонт, а потом и на "восстановление технической готовности" с сопутствующим снижением финансирования. На восстановление лодки требовалось шесть миллиардов рублей, которых на тот момент не было.
АПЛ К-132 "Иркутск"
АПЛ К-132 Иркутск
АПЛ К-132 "Иркутск"
Однако 7 декабря 2013-го Дальневосточный судоремонтный завод "Звезда" объявил о начале модернизации подводного крейсера по проекту КБ морской техники "Рубин". Позже пресс-служба предприятия уточнила, что проводится ремонт и дефектовка судовой арматуры, обновляются общекорабельные устройства и рулевые приводы.
Что касается ударной составляющей, лодку собирались избавить от устаревших "Гранитов" и перевооружить более современными противокорабельными ракетами П-800 "Оникс", защищенными от радиоэлектронного противодействия и менее заметными для радаров. Но, судя по последним заявлениям Криворучко, предпочтение отдадут все же гиперзвуковым "Цирконам".
Большой противолодочный корабль (БПК) Маршал Шапошников во время постановки на бочки во Владивостоке
8 ноября, 11:30Радио Sputnik
Российскую подлодку и БПК оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
Стоит отметить, что ракетное оружие на "Антеях" размещено довольно необычно. Расположенные вдоль бортов субмарины пусковые контейнеры наклонены вперед от вертикали на 40-45 градусов и попарно закрываются двенадцатью крышками-обтекателями. Для нанесения массированного удара лодке достаточно подвсплыть на перископную глубину и получить целеуказание. Остальное сделает автоматика.

Боевой "Маршал"

Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" проекта 1155 зачислен в Тихоокеанский флот 2 февраля 1986-го. У корабля богатая история дальних походов и боевых операций. Именно морпехи с "Шапошникова" 25 февраля 2010-го без потерь освободили от сомалийских пиратов танкер "Московский университет".
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПроводы БПК "Маршал Шапошников" с отрядом кораблей в Аденский залив
Проводы БПК Маршал Шапошников с отрядом кораблей в Аденский залив
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Проводы БПК "Маршал Шапошников" с отрядом кораблей в Аденский залив
Главная энергетическая установка корабля состоит из двух газотурбинных агрегатов, каждый из которых, в свою очередь, включает в себя маршевый ГТД мощностью 9000 лошадиных сил и форсажный ГТД на 22 500 лошадиных сил. Электричеством корабль подпитывают четыре газотурбогенератора по 1250 киловатт.
"Шапошников" отлично вооружен и способен поражать все типы целей. Во-первых, несет четыре контейнера (по два с каждой стороны) противолодочных крылатых ракет "Раструб". Вероятно, именно их место после модернизации и займут перспективные "Цирконы". Во-вторых, на борту размещены 64 зенитные ракеты "Кинжал", предназначенные для работы в ближней зоне. В-третьих, имеются две пушки АК-100 для артиллерийских дуэлей или поддержки морского десанта. Этот и без того внушительный арсенал дополняют два 533-миллиметровых торпедных аппарата, два 12-ствольных реактивных бомбомета РБУ-6000 и четыре шестиствольных зенитных артиллерийских автомата АК-630 для поражения воздушных целей на подлете.
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Для уничтожения подлодок есть палубные вертолеты Ка-27ПЛ, а для их выявления — гидроакустический комплекс МГК-355 "Полином". Впрочем, в рамках модернизации его вполне могут заменить на что-нибудь более современное.

Ракета будущего

Что касается самого "Циркона", то это оружие принадлежит новому поколению противокорабельных крылатых ракет. Известно о нем пока немного. Впервые об испытаниях перспективной ракеты РИА Новости сообщило весной 2016-го. Спустя год успешно прошли испытания на морской платформе. По некоторым данным, ракета уже запущена в серию.
Новейший корвет Гремящий в ходе испытаний зашел в Кронштадт для участия в торжественных мероприятиях 74-й годовщины Великой Победы
31 октября, 21:05Радио Sputnik
Российский корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
Согласно открытой информации, дальность полета составит от 400 до 600 километров, вес боевой части — 300-400 килограммов. "Циркон" — это гиперзвуковая ракета: на активном участке траектории сможет разгоняться до четырех-шести чисел Маха. Возможными носителями называли тяжелые атомные ракетные крейсера "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов", АПЛ проекта 885М "Ясень-М", а также другие перспективные российские корабли и подводные лодки.
Успехи России в разработке новых образцов гиперзвукового оружия отметили даже в США. На днях подполковник ВВС Роберт Карвер в интервью Newsweek прямо указал на отставание Пентагона по этому направлению.
Здание Пентагона
8 ноября, 02:02РИА Новости
В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию
"Хотя США на протяжении десятилетий были лидерами в исследовании гиперзвуковых систем, мы не нацеливались на применение сверхзвуковых технологий в качестве оружия. Те, кто стремится стать нашими противниками, решили превратить эту технологию в оружие, что создало асимметрию в боевых возможностях, за преодоление которой мы должны взяться", — заявил Карвер.
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РоссияСШАБезопасность
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