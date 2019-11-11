Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T08:08Z
https://ria.ru/20191111/1560733130.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156073/43/1560734358_0:305:3099:2048_1036x0_80_0_0_f64637adfe954709c3cd66c9da66d9cd.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Пенное токсичное. Когда крафтовое пиво опасно для здоровья

08:00 11.11.2019 (обновлено: 08:08 11.11.2019)
7
© Depositphotos / NitrubКружка пива
Кружка пива
© Depositphotos / Nitrub
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Крафтовое пиво нельзя хранить больше трех месяцев, выяснили немецкие ученые. Некачественное сырье, нарушение технологии и гигиены ведут к заражению слабоалкогольной продукции патогенной флорой и токсинами. Чем еще опасен пенный напиток и что может его испортить — в материале РИА Новости.

Только натуральное

Пиво из небольших частных пивоварен популярно во всем мире. Его принято называть крафтовым, или авторским. В отличие от крупных компаний у малого бизнеса больше возможностей для экспериментов, разработки оригинальных рецептур, поэтому получаются напитки, очень разные по вкусу и аромату.
"Истоки современных сортов — в средневековых монастырях, где монахи варили пиво в небольшом количестве, часто по необычной рецептуре", — рассказывает РИА Новости Ирина Смотраева, кандидат технических наук, доцент факультета пищевых биотехнологий и инженерии Университета ИТМО (Санкт-Петербург).
В классическом пивоварении используют только натуральное сырье — солод, воду, дрожжи, хмель. Крафтовое пиво отличается более разнообразными ингредиентами, главным образом за счет плодово-ягодных культур.
"Например, традиционные бельгийские сорта — фруктовые ламбики — предполагают дображивание на малине или вишне. Вроде бы не сочетаются с пивом, но дают необычный результат бананы, манго, черноплодная рябина. В Мексике есть сорта на томатном соке", — продолжает эксперт.
© Иллюстрация РИА НовостиЭтапы производства крафтового пива. В нем используются только натуральные ингредиенты и естественные процессы
Производство крафтового пива
© Иллюстрация РИА Новости
Этапы производства крафтового пива. В нем используются только натуральные ингредиенты и естественные процессы

Питательная среда для микробов

Пивоварение состоит только из естественных процессов. Ячмень или пшеницу проращивают для образования ферментов, так получается солод. Его дробят, настаивают в горячей воде, чтобы ферменты расщепили крахмал и дали сахар. Полученное сусло варят с хмелем, охлаждают и добавляют пивные дрожжи (одноклеточные грибки). Смесь сбраживается — возникает спирт и углекислый газ.
В еще молодое пиво добавляют ягоды, плоды, чтобы придать дополнительный вкус и аромат.
Сейчас пивоварение полностью автоматизировано, современные технологии фильтрации и пастеризации, а также использование холодильников делают пиво безопасным для здоровья, продлевают срок хранения. Крафтовики же предпочитают так называемое живое пиво — нефильтрованное и непастеризованное. Это напиток с естественной мутностью, осадком.
"Живое пиво" — маркетинговый термин. Сам продукт представляет собой хорошую среду для развития бактерий, включая молочнокислые. Из-за них напиток мутнеет, может образовываться пленка, появляется кислый, резкий запах и вкус с явно выраженной кислотностью. У такого пива маленький срок хранения. Неправильный режим, в том числе в местах розлива, например в ресторанах, плохое охлаждение тары, антисанитария кранов приводят к закисанию", — говорит Смотраева.
В "живом пиве" всегда есть остаточные дрожжи. Если напиток неправильно хранят, клетки начинают автолизировать, то есть разлагаться. Продукты автолиза неприятно пахнут, портят вкус.
"То, что такое пиво непригодно для употребления, поймет даже недегустатор. Пиво с автолизированными дрожжами может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, особенно у людей с соответствующими заболеваниями, с ослабленной микрофлорой", — подчеркивает эксперт.
Частная пивоварня-ресторан
25 апреля, 08:00РИА Новости
Загонят в бутылку. Новый закон приведет к закрытию пивоварен

Фактор чистоты

Авторские микропивоварни производят пиво для продажи. Это бизнес. Все регистрируются в Росалкогольрегулировании, получают сертификат Таможенного союза.
Причем оформлять нужно каждый сорт пива. Это долго и накладно. Некоторые крафтовики хитрят: сообщают в рекламе о новом сорте каждую неделю. Но это, скорее всего, не соответствует действительности.
Никто не ограничивает производителя в количестве сортов, однако надо пройти определенные ступени легализации и убедиться в безопасности каждого сорта. Крафтовым могут называть все, что угодно, даже домашнее пиво, сделанное любительским способом в домашних условиях и предназначенное для употребления только членами семьи, друзьями. Для этого обычно покупают готовое сусло. А там могут быть синтетические консерванты, красители, ароматизаторы. Такой напиток нельзя считать пивом.
Самые рутинные и трудоемкие задачи на пивоварне связаны с поддержанием чистоты. Для этого закупается специальное оборудование, средства для мытья. Если что-то упустить, в любой момент может распространиться патогенная флора, которая как минимум испортит вкус, как максимум — вызовет проблемы со здоровьем.
Некоторые любят добавлять в авторское пиво разные ингредиенты, например мед, веточки вишни. Поэтому всегда есть риск занести извне в готовый продукт микрофлору. Один раз пиво хорошо получилось, в другой — испортилось, потому что веточки полежали, в них завелись паразитные бактерии, изменившие вкус. Это одна из причин того, что частные пивовары не могут выпускать постоянно одинаковый напиток.
Друзья пьют пиво
1 августа, 08:00РИА Новости
Пить правильно. Неожиданные факторы, меняющие вкус пива

Откуда в пиве микотоксины

Качество пива сильно зависит от солода — пророщенных ячменя или пшеницы. Солод всегда проверяют на безопасность. Анализируют не только внешние показатели, вкус и запах, но и содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, N-нитрозоаминов — потенциально канцерогенных органических соединений.
"Микотоксины из солода могут перейти в сусло и пиво. Это продукты жизнедеятельности плесневых грибков, которые развиваются на зерне во время его вегетации, созревания, при неправильном сборе урожая, хранении. Зерно при производстве солода обязательно проходит стадию дезинфекции, при которой грибки уничтожаются, а микотоксины — нет", — уточняет Ирина Смотраева.
Как пояснила РИА Новости Юлия Кретова, сотрудница кафедры "Пищевые и биотехнологии" Высшей медико-биологической школы Южно-Уральского государственного университета, в заплесневелом зерне могут содержаться ядовитые вещества, выделяемые некоторыми штаммами мицелиальных грибов, — афлатоксины, цитринин, охратоксин, зеараленон.
Микотоксины накапливаются в организме, постепенно его отравляя. С ними связывают повреждения ДНК, поражение нервной системы, почек, рак. Эта проблема приобретает глобальный характер, а среди негативных факторов называют повсеместное применение пестицидов в земледелии, что нарушает естественный баланс в природе.
Ученые ЮУрГУ проанализировали различные партии ячменя из разных регионов России и выяснили, что самый распространенный патоген — из рода альтернария.
© Kretova Y. et al. The application of micro-wave treatment to reduce barley contamination //Agronomy Research. – 2018. – Т. 16. – №. 5. – С. 2079-2087Зараженность патогенными грибами партий ячменя из Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей
Зараженность патогенными грибами партий ячменя из Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей
© Kretova Y. et al. The application of micro-wave treatment to reduce barley contamination //Agronomy Research. – 2018. – Т. 16. – №. 5. – С. 2079-2087
Зараженность патогенными грибами партий ячменя из Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей
Специалисты из Голландии и ЮАР исследовали более тысячи образцов пива из 47 стран, среди них 60 процентов относятся к крафтовым. Наиболее распространен в пиве вомитоксин — вторичный метаболит грибков рода фузариум — и его растительный аналог D3G. Чаще всего эти соединения присутствуют в имперских стаутах. В 27 образцах крафтового пива их содержание превышало допустимый уровень.
Кроме того, выделяемые фузариумом вещества вызывают в готовом пиве эффект фонтанирования — когда при открытии упаковки происходит резкий выброс пены. Такой продукт нельзя пускать в продажу.
Впрочем, Ирина Смотраева не склонна преувеличивать масштабы проблемы.
"Как правило, микотоксины находятся в пиве в очень малом количестве, практически это их следы. Это в меньше степени касается минипивоварен, которые чаще всего покупают солод небольшими партиями за рубежом, качество такого сырья легко отследить", — полагает она.

Что считать пивом

Маленькие пивоварни на всем экономят: сырье, оборудовании, гигиене. Порой выдают за пиво то, что им не является. В пиве должно быть не менее 77 процентов соложеных продуктов. Если их половина — это уже пивной напиток.
"Никаких синтетических добавок авторское крафтовое пивоварение, как и промышленное, не подразумевает. Если используют искусственные ингредиенты для создания аромата, цвета, мутности, добавляют этиловый спирт, эмульгаторы, то такой продукт проходит по разряду слабоалкогольных напитков либо это фальсификат", — отмечает Ирина Смотраева.
Чтобы такой продукт казался пивом, его сильнее насыщают углекислым газом. Расчет на потребительские привычки — никто не купит пиво, которое не пенится. Однако за сильной газировкой прячутся небогатый вкус и неяркий аромат напитка.
Растет популярность так называемого азотистого пива (nitro beer), изобретенного в 1950-е годы в Англии. Это обычное пиво, которое пропускают через сепаратор, создающий смесь азота и углекислого газа в пропорции 70 к 30.
Азот менее растворим в воде, чем CO2, и насытить им пиво не так-то просто. К тому же эти два газа между собой не смешиваются, поэтому их добавляют только в момент розлива, чтобы получился эффект пенной лавины. Пиво с азотно-углекислой смесью выпускают по лицензии только одного производителя в мире — "Гиннес". Все остальное, строго говоря, нельзя называть азотистым пивом.
Пиво
25 июня, 09:14РИА Новости
Российские химики разработали рецепт беспохмельного пива с витаминами
000000
Обсудить 0
РИА НаукахимияЗдоровьеУниверситет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики)РосалкогольрегулированиеРИА НовостиЮжно-Уральский государственный университетГерманияМосковская область
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
Путин предложил разработать правила взаимодействия человека с ИИ
Подводная пещера
"Тайна сферического студня раскрыта". Океан преподнес удивительные находки
Меньше, чем у кроманьонцев. Почему человеческий мозг скукоживается?
Меньше, чем у кроманьонцев. Ученые объяснили, почему человечество глупеет
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Артем Шейнин
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Вид на Калининград
НАТО сможет захватить Калининград за два дня, пишут китайские СМИ
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Никольская улица в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима
Эльмар Багдасарян с Марой Багдасарян
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
Американские СМИ назвали "худший кошмар" для России
ДТП с участием Виктора Бубенкова
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
Линии электропередач в Киеве
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России
Города России. Калининград
В России оценили шансы НАТО захватить Калининград за два дня
Вывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Серийное производство винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года
08:14"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
08:04Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
07:49Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье
07:32Моряки рассказали, как спасли дайвера, который двое суток пробыл в море
07:19"Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок
07:06В Петербург придет московское тепло
07:06Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"
06:52"Трансконтейнер" обсуждает перевозку пищевых продуктов в Китай через Россию
06:36Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет
06:27США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих
06:26"Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае
06:25Семья Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет праздника
06:06В Приморье на "Земле леопарда" ввели пожароопасный период
06:03Российский НИИ эпидемиологии разработал новый подход к генному лечению ВИЧ
06:02Трамп назвал очень плохим шагом решение Ирана обогащать уран
05:31Бразилия не считает ситуацию с отставкой руководства Боливии госпереворотом
05:14Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН
05:12СМИ сообщили, какие условия партнер Джулиани выдвигал украинским властям
05:07Симоньян предложила Моралесу работу телеведущим на RT
Лента новостейМолния