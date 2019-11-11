Лазер и кислород: найден новый способ "выжигать" гинекологические болезни

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) совместно с коллегами из Московской больницы №40 предложили метод, который поможет улучшить лечение лейкоплакии при помощи комбинированного излучения и флуоресценции. Результаты исследования опубликованы в журнале "Photodiagnosis and Photodynamic Therapy".
Ученые использовали методы флуоресцентной диагностики (ФД) и фотодинамической терапии (ФДТ). Марлевый тампон смачивается раствором светочувствительного вещества (фотосенсибилизатора) и прикладывается к новообразованию на 2-3 часа.
Патологические клетки способны накапливать такие вещества в гораздо больших количествах по сравнению со здоровыми. Когда большая часть фотосенсибилизатора покинет нормальные клетки, но останется в больных. Пораженный участок подвергается воздействию комбинированного излучения, состоящего из коротких мощных световых импульсов и мягкого красного света от светодиодов.
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Фотосенсибилизатор поглощает излучение и активирует молекулярный кислород, растворенный в тканях организма. Кислород переходит из триплетного состояния в синглетное, в котором он обладает мощнейшими окислительными свойствами, затем разрушает клетки патологической ткани и создает благоприятные условия для активации иммунитета. Свечение, возникающее при возбуждении фотосенсибилизатора, регистрируется с помощью спектроскопических методов и позволяет точно определять границы пораженной ткани.
"ФДТ является органосохраняющим методом лечения данного заболевания и уже доказал свою эффективность, что подтверждается положительными результатами более, чем у 700 пациенток", - рассказал и.о. заведующего кафедрой лазерных микро-, нано- и биотехнологий НИЯУ МИФИ Виктор Лощенов.
По его словам, результаты примененных подходов, указывают на большой потенциал использования таких многообещающих технологий для вклада в профилактику злокачественной трансформации и лечения лейкоплакии.
Сейчас ученые совершенствуют метод для создания оптимальной технологии оценки эффективности лазерного воздействия непосредственно во время процедуры одновременно по всем облучаемым участкам. Это поможет своевременно изменять тактику лечения и избежать недооблучения или переоблучения, которые могли бы привести или к рецидивам, или к некрозам. Это особенно важно при использовании технологии ФДТ при таких опасных заболеваниях, как рак и предраковое состояние шейки матки.
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