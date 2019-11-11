Антон Фризен: часть санкций против России следует отменить уже сейчас

Инициатива депутатов от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая призывала к содействию в снятии санкций ЕС, наложенных на Россию в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, была рассмотрена и отклонена немецким бундестагом 24 октября. Когда было бы реально снять санкции, должны ли они быть компенсированы для германского бизнеса и сколько теряет экономика ФРГ от санкционного режима ежемесячно, рассказал РИА Новости автор парламентской инициативы, депутат бундестага Антон Фризен (АдГ).

– Почему тема российских санкций важна для партии "Альтернатива для Германии"?

– Мы выступали за снятие санкций с России еще до того, как попали в бундестаг, потому что развитие германо-российских отношений является для нас одним из приоритетов во внешней политике. Санкции мешают этому развитию. Между Германией и Россией исторически сложились тесные экономические, культурные, политические связи. Кооперация между Германией и Россией имеет обоюдный интерес. Российская и немецкая экономики дополняют друг друга оптимально. И безопасность в Европе не может быть имплементирована без России или против России. С этой точки зрения важно, чтобы Совет Россия-НАТО возобновил свою работу в полном объеме. Еще одна важная тема – возвращение России в Группу восьми, а также снятие всяческих ограничений на получение немецким бизнесом в России кредитной поддержки со стороны немецких финансовых институтов.

– Ваш депутатский округ находится в восточногерманской земле Тюрингия – как там относятся к вопросу о санкциях в отношении России?

– Влияние этих санкций на малый и средний бизнес востока Германии оказалось еще выше, чем на западногерманские предприятия. Я лично знаю в моем округе предпринимателей, которые пострадали в результате антироссийских санкций, вплоть до банкротства. При этом в одной только Тюрингии 220 фирм занимаются торговлей с Россией. Думаю, что постепенное снятие санкций было бы оправданным и реалистичным. На фоне позитивных процессов на Украине, вроде обмена заложниками и заявлений о приверженности "формуле Штайнмайера", некоторые санкций можно было бы снять уже сейчас. А на следующем этапе, после проведения местных выборов в Донбассе, можно было бы снять еще часть санкций. Хочу напомнить, что после 2008 года у ЕС была стратегия гуманитарного и экономического сотрудничества с Южной Осетией и Абхазией, так называемое участие без признания, и очень важно было бы перенести эту стратегию сегодня и на Крым. Не обязательно признавать статус Крыма, чтобы сотрудничать в экономической сфере, в сфере гуманитарного обмена.

– Как вы оцениваете шансы Германии добиться решения о снятии санкций в Совете ЕС?

– Германия и Франция играют сегодня роль локомотивов в ЕС, это факт. Второй факт – если одна-единственная страна в Брюсселе скажет "нет" пролонгированию санкций, то весь этот санкционный режим обрушится. Есть право вето, и если бы Германия поменяла свою политику, это привело бы к другой политике в ЕС. Ведь эти санкции не отвечают интересам Германии. Недавно ученые из немецкого Киля и Гонконга провели совместное исследование, согласно нему германская экономика теряет 667 миллионов долларов США ежемесячно в результате санкционного режима. Германия несет наибольшие потери в ЕС от санкций в отношении России – 38 процентов от общего ущерба. Также можно утверждать, что санкции не достигли своих целей. Говорить о том, что эти санкции предотвратили "аннексию Донбасса", несерьезно и бездоказательно. С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел. Экономические показатели указывают на то, что у этих санкций есть один бенефициар – это США. Они мало потеряли от санкций, в том числе в плане безопасности.

– Как вы оцениваете позицию официального Берлина в вопросе о строительстве газопровода "Северный поток-2"?

– Я считаю, что немецкое правительство, сама канцлер Меркель стоит за "Северным потоком-2", на этот счет есть много публичных заявлений. Этот проект отвечает интересам Германии в области энергобезопасности. Мне кажется, тут есть интересное наблюдение – многие немецкие политики говорят сегодня о риске обострения конфликта с Турцией после начала Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии, вспоминают о важности стратегических интересов Германии в отношениях с Турцией и по линии контроля над миграцией, и для партнерства в НАТО. Но когда речь идет о России, о стратегических интересах Германии почему-то не говорят. Наша фракция, кстати, выступила с инициативой о противодействии возможным американским санкциям в отношении участников "Северного потока-2". Конечно, есть большое давление со стороны США, Балтики, Польши. Геополитический и экономический интерес США в вопросе о продаже СПГ в Европу противоречит идее этого трубопровода.

– В инициативе, которую вы представили в бундестаге 24 октября, впервые говорится о возможных компенсациях для немецкого бизнеса за ущерб от антироссийских санкций. Не могли бы вы пояснить, кому могла бы предназначаться такая поддержка, о каких суммах идет речь?

– Очень сложно сейчас сказать, о какой сумме может идти речь. Мне кажется, что было бы разумно рассчитывать такие компенсации в зависимости от размера конкретной фирмы и от товарооборота в совместном бизнесе с Россией. То есть необходим индивидуальный подход. Возможно, речь могла бы идти о ступенчатой системе компенсаций, в зависимости от размера ущерба относительно общего товарооборота компании. Именно малый и средний бизнес должны бы стать получателями такой поддержки, потому что у них нет возможности, как у больших концернов, быстро переориентироваться на другие рынки. Речь идет о классических промышленных предприятиях, так как немецкий аграрный сектор, к примеру, уже получал компенсации в связи с обрушением цен на молоко в 2015 году, которое, конечно, было связано в том числе и с российскими контрмерами на санкции ЕС. Оказывать такую поддержку должно правительство ФРГ – оно несет ответственность за решение о санкциях ЕС, так как если бы это решение получило вето со стороны Берлина, санкций бы просто не было.

– Что могло бы сегодня стать предпосылкой для нового сближения России и Германии?