Традиции празднования Дня окончания Первой мировой войны в мире

В 1920 год после захоронения останков неизвестных солдат в Вестминстерском аббатстве в Лондоне и на Триумфальной арке в Париже (Франция) День примирения приобрел второе значение, как поминовение погибших.

В Великобритании День примирения отмечался ежегодно до начала Второй мировой войны (1939-1945). С 1939 года его празднование не проводилось. После окончания Второй мировой войны британское правительство приняло решение чтить в один день память погибших в обеих мировых войнах. Прежнее название День примирения для этого дня не подходило, поэтому его заменили на День памяти. Он стал отмечаться в воскресенье предшествующее 11 ноября. В 1956 году дата празднования была перенесена на второе воскресенье ноября.