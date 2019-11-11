Традиции празднования Дня окончания Первой мировой войны в мире

Первая мировая война (1914-1918), в которую было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств (2/3 населения земного шара), окончилась подписанием 11 ноября 1918 года Компьенского договора о перемирии между Германией, потерпевшей поражение в войне, с одной стороны, и Францией, Великобританией, США и другими государствами Антанты – с другой. Сигнал "прекратить огонь" был передан по всему западному фронту ровно в 11 часов утра.
День окончания Первой мировой войны 11 ноября принято отмечать во многих странах мира.
Вначале в большинстве государств, входивших ранее в состав Антанты, он назывался Днем примирения (День перемирия).
В первую годовщину перемирия 11 ноября 1919 года в момент подписания договора в 11 часов утра во время торжественной церемонии, проходившей в Лондоне (Великобритания), король Георг V попросил всех людей Британской империи приостановить свою обычную деятельность на две минуты молчания. После этого проводить двухминутное молчание в День примирения стало традицией.
В 1920 год после захоронения останков неизвестных солдат в Вестминстерском аббатстве в Лондоне и на Триумфальной арке в Париже (Франция) День примирения приобрел второе значение, как поминовение погибших.
В Великобритании День примирения отмечался ежегодно до начала Второй мировой войны (1939-1945). С 1939 года его празднование не проводилось. После окончания Второй мировой войны британское правительство приняло решение чтить в один день память погибших в обеих мировых войнах. Прежнее название День примирения для этого дня не подходило, поэтому его заменили на День памяти. Он стал отмечаться в воскресенье предшествующее 11 ноября. В 1956 году дата празднования была перенесена на второе воскресенье ноября.
Символом Дня памяти стал красный мак потому, что именно этими цветами поросли поля Бельгии и северной Франции, где проходили самые кровопролитные сражения. Мак стал международным символом памяти погибших после публикации в 1915 году стихотворения "На полях Фландрии" канадского военнослужащего Джона Маккрэя. Во время празднования Дня памяти красные маки прикрепляют к одежде, венки из них возлагают к мемориалам.
В настоящее время День памяти в Великобритании и странах Британского Содружества посвящен памяти военнослужащих, погибших в войнах и других военных конфликтах, произошедших с начала Первой мировой войны. В этот день по традиции в 11 часов утра по всей стране соблюдаются две минуты молчания, а в течение дня проводятся церковные службы и другие торжественные мероприятия.
Официальная церемония праздника проходит в Лондоне у мемориала неизвестному солдату (Cenotaph). На ней присутствуют королева и члены королевской семьи, британские политики, британское военное руководство и ветераны. Во время церемонии перед и после окончания двух минут молчания традиционно дается оружейный залп на плац-параде конной гвардии. После второго оружейного залпа звучит мелодия Last Post и присутствующие возлагают венки из маков к подножию мемориала. Затем идет непродолжительное богослужение, после которого исполняется государственный гимн и королева уходит. Завершает церемонию медленное шествие ветеранов войны мимо мемориала.
В Австралии в 1993 году 11 ноября прошла церемония перезахоронения останков неизвестного австралийского солдата, эксгумированных на военном кладбище времен Первой мировой войны во Франции, в Мемориальном зале памяти. В 1997 году 11 ноября официально было объявлено Днем памяти. В этот день ежегодно в 11 часов утра объявляется минута молчания.
В Австралии в 1993 году 11 ноября прошла церемония перезахоронения останков неизвестного австралийского солдата, эксгумированных на военном кладбище времен Первой мировой войны во Франции, в Мемориальном зале памяти. В 1997 году 11 ноября официально было объявлено Днем памяти. В этот день ежегодно в 11 часов утра объявляется минута молчания.
В Канаде с 1921 года День примирения отмечался в понедельник на той неделе, на которую попадало 11 ноября. В 1931 году правительство страны приняло решение изменить его название на День памяти и отмечать его 11 ноября. На церемониях, проводимых в День памяти в крупных городах по всей стране, обязательно проводится двухминутное молчание. Люди приносят алые маки.
Во Франции и Бельгии 11 ноября является государственным праздником Днем памяти и выходным днем.
Во Франции он был официально установлен 24 октября 1922 года. День памяти призван напомнить новым поколениям о той жестокости, с которой столкнулась Европа в годы войны, и укрепить братское примирение народов. Во время памятных церемоний во Франции есть традиция прикреплять к одежде васильки, цвет которых напоминает о форме солдат-фронтовиков и символизирует жертв Первой мировой войны. Официальная церемония проходит в Париже, у Триумфальной арки в верхней части Елисейских полей в присутствии президента страны.
В США в 1926 году Конгресс официально признал 11 ноября концом войны, а в 1938 году он стал официальным праздником, прежде всего днем, посвященным чествованию ветеранов Первой мировой войны. Начиная с 1954 года, 11 ноября стал называться Днем ветеранов. Он признан днем чествования ветеранов всех войн. С 1971 года празднование Дня ветеранов перенесли на четвертый понедельник октября, но эта дата не прижилась. С 1978 года его празднование было возвращено на 11 ноября. В США 11 ноября является выходным днем. Если этот день приходится на субботу или воскресенье, то выходной день переносится на предыдущую пятницу или следующий понедельник соответственно. Правительственные учреждения закрыты в День ветеранов.
В этот день во многих городах страны проходят военные парады, памятные мероприятия, а в церквях – службы в память о погибших американских солдатах. Одно из самых торжественных мероприятий проходит на Арлингтонском кладбище вблизи Вашингтона, с обязательным возложением венка к могиле Неизвестных солдат (Tomb of the Unknowns) президентом страны и "минутой молчания". Празднование Дня ветеранов начинается в одиннадцать часов.
В Польше в память о получении в 1918 году независимости от Российской империи, Австрии, Германии и о восстановлении польской государственности 11 ноября отмечался в 1937-1939 годах и отмечается с 1989 года как Национальный праздник независимости.
Для России Компьенское перемирие не имеет такого значения, как для других стран. Россия подписала с Германией сепаратный Брестский мир еще 3 марта 1918 года.
Поэтому в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны, в России была установлена памятная дата – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, ежегодно отмечаемая 1 августа, согласно Федеральному закону РФ от 30 декабря 2012 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".
В Германии с 1922 года отмечался День поминовения жертв Первой мировой войны. В 1934-1945 годах он был днем национального траура и назывался "День памяти героя". С 1950 года он стал днем национального траура в ФРГ.
Сегодня День памяти в Германии является национальным днем памяти жертв войны и жертв тирании во всем мире. Он всегда отмечает в воскресенье во второй половине ноября. Ритуалы Дня памяти включают возложение венков и богослужение по всей стране.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников