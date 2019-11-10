В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали два человека

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Семь легковых автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Возле дома номер 47 на Волгоградском проспекте столкнулись 7 легковых автомашин, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, перекрыто движение по трем полосам в сторону центра.

Обстоятельства ДТП выясняются.