Йоханнис назвал голосование граждан на выборах главы Румынии достижением

КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Действующий глава Румынии Действующий глава Румынии Клаус Йоханнис , который лидирует на выборах президента страны по данным exit-poll, считает, что голосование румынских граждан — это большое достижение.

Выборы президента Румынии прошли в воскресенье, по данным exit-poll, лидирует Йоханнис, который набирает 39%. Данные опроса показывают, что 24 ноября состоится второй тур выборов.

"Я всегда верил в румын и в их вовлеченность, а их участие в последние дни — это большая радость и достижение для румынской демократии. Хочу поблагодарить всех, кто выразил мне доверие, мы сделали большой шаг, но это не последний шаг, еще есть работа", - сказал Йоханнис.

По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к 21:00 по местному времени (22.00 мск) в голосовании успели принять участие 47,66% избирателей, избирательные участки уже закрыты.

На пост президента Румынии претендуют 14 кандидатов, но главным претендентом, как свидетельствуют социологические опросы, являются действующий президент Клаус Йоханнис, который выступает за тесное сотрудничество с ЕС и проявляет себя, как ярый государственник. Согласно результата exit-poll, на втором месте может оказаться экс-премьер Виорика Данчилэ, сделавшая ставку на голоса женщин, поскольку планирует стать первой женщиной-президентом Румынии. Большие шансы есть и у лидера альянса "Союз за спасение Румынии" Дан Барна, обещающий создать руководство страны без преступников во власти.