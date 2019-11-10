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РИА Новости

Йоханнис назвал голосование граждан на выборах главы Румынии достижением

23:48 10.11.2019 (обновлено: 23:52 10.11.2019)
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© AP Photo / Andreea AlexandruВыборы в Румынии
Выборы в Румынии
© AP Photo / Andreea Alexandru
Выборы в Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Действующий глава Румынии Клаус Йоханнис, который лидирует на выборах президента страны по данным exit-poll, считает, что голосование румынских граждан — это большое достижение.
Выборы президента Румынии прошли в воскресенье, по данным exit-poll, лидирует Йоханнис, который набирает 39%. Данные опроса показывают, что 24 ноября состоится второй тур выборов.
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"Я всегда верил в румын и в их вовлеченность, а их участие в последние дни — это большая радость и достижение для румынской демократии. Хочу поблагодарить всех, кто выразил мне доверие, мы сделали большой шаг, но это не последний шаг, еще есть работа", - сказал Йоханнис.
По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к 21:00 по местному времени (22.00 мск) в голосовании успели принять участие 47,66% избирателей, избирательные участки уже закрыты.
На пост президента Румынии претендуют 14 кандидатов, но главным претендентом, как свидетельствуют социологические опросы, являются действующий президент Клаус Йоханнис, который выступает за тесное сотрудничество с ЕС и проявляет себя, как ярый государственник. Согласно результата exit-poll, на втором месте может оказаться экс-премьер Виорика Данчилэ, сделавшая ставку на голоса женщин, поскольку планирует стать первой женщиной-президентом Румынии. Большие шансы есть и у лидера альянса "Союз за спасение Румынии" Дан Барна, обещающий создать руководство страны без преступников во власти.
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Согласно законодательству Румынии, победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах. Если же голосов будет меньше, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
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