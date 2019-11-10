Полиция завела дело после ДТП в Курской области

Ранее сообщалось, что в поселке Линец Железногорского района вечером в воскресенье столкнулись микроавтобус и внедорожник, который выехал на встречную полосу в результате столкновения с автомобилем МАЗ. Однако после предварительной проверки полиция уточнила, что столкновения автомобиля МАЗ и автомобиля Hover не было. Автомобиль Hover выехал на полосу встречного движения при обгоне.