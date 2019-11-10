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РИА Новости

Полиция завела дело после ДТП в Курской области

23:10 10.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
БРЯНСК, 10 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием микроавтобуса в Курской области, где погиб один человек, 13 пострадали, сообщило УМВД РФ по Курской области.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело", - сообщили в ведомстве
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
6 августа, 09:04РИА Новости
Крупные ДТП в России в 2019 году
Ранее сообщалось, что в поселке Линец Железногорского района вечером в воскресенье столкнулись микроавтобус и внедорожник, который выехал на встречную полосу в результате столкновения с автомобилем МАЗ. Однако после предварительной проверки полиция уточнила, что столкновения автомобиля МАЗ и автомобиля Hover не было. Автомобиль Hover выехал на полосу встречного движения при обгоне.
В результате ДТП пассажир Hover погиб на месте, 13 человек были госпитализированы.
Уточняется, что микроавтобус следовал по маршруту Курск-Брянск.
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МВД РФКурская областьРоссияПроисшествия
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