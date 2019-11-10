Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Боливии призвали президента Эво Моралеса уйти в отставку для обеспечения стабильности в стране, сообщил Рейтер.
Как пишет газета Pagina 7 со ссылкой на аргентинские ВВС, в это же время самолет главы Боливии запросил план полета по территории Аргентины. По информации издания, борт Моралеса вылетел из международного аэропорта Эль-Альто.
Ранее Моралес объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.
Протесты в Боливии вспыхнули 20 октября и продолжаются по сей день. В трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились полицейские.
При этом руководство полиции утверждает, что никакого бунта среди стражей порядка нет, а власти пообещали не вводить войска в эти города.
Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов на выборах президента. По данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Моралес считает, что за массовыми протестами стоят правые силы, недовольные его переизбранием. Он назвал ситуацию в стране попыткой государственного переворота.