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РИА Новости

Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку

23:06 10.11.2019 (обновлено: 03:05 11.11.2019)
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© REUTERS / Ueslei MarcelinoСилы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Ueslei Marcelino
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Боливии призвали президента Эво Моралеса уйти в отставку для обеспечения стабильности в стране, сообщил Рейтер.
Как пишет газета Pagina 7 со ссылкой на аргентинские ВВС, в это же время самолет главы Боливии запросил план полета по территории Аргентины. По информации издания, борт Моралеса вылетел из международного аэропорта Эль-Альто.
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Ранее Моралес объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.
Протесты в Боливии вспыхнули 20 октября и продолжаются по сей день. В трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились полицейские.
При этом руководство полиции утверждает, что никакого бунта среди стражей порядка нет, а власти пообещали не вводить войска в эти города.
Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов на выборах президента. По данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Моралес считает, что за массовыми протестами стоят правые силы, недовольные его переизбранием. Он назвал ситуацию в стране попыткой государственного переворота.
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Смена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
Популярные комментарии
А она никуда не уходила. Принцип демократии какой? Выбирайте кого хотите, но править вами будет тот, кто нужен США. Если выберете не того,то придется делать цветнуюреволюцию с помощью онижедетей, Не получится революции, военные помогут с переворотом. И в любом случае новая власть немедленно будет признана. Иногда даже ДО ТОГО (Гуайдо). Но там столкнулись с интересами России и пока облом. Кстати,тот же принцип работает и внутри самих США - что, дают демократы Трампу работать?
10 ноября, 23:32
Von Stirliz
1210106
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