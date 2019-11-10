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РИА Новости

Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку "Северного потока — 2"

23:00 10.11.2019 (обновлено: 23:15 10.11.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
"Северный поток — 2" — это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами", — заявил он в интервью Financial Times.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
8 ноября, 17:12РИА Новости
Оператор "Северного потока — 2" ответил на заявления польского регулятора
Политик выразил сожаление, что российский проект пользуется поддержкой в Европе.
Моравецкий также возразил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, который ранее назвал позиционирование России врагом НАТО немыслимым.

"Президент Макрон находится в другом положении, поскольку он не чувствует на шее горячее дыхание российского медведя", — отметил он.

Польский премьер заявил, что приветствует диалог с мирной и демократической Россией, однако сейчас она "не мирная и агрессивная".

"Северный поток — 2"

Трубопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
7 ноября, 20:01РИА Новости
Украина пообещала найти способы блокировки "Северного потока — 2"
На прошлой неделе Дания выдала разрешение на прокладку газопровода к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Ранее проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.
Против реализации проекта активно выступает Киев из-за опасения потерять доходы от транзита российского газа. Также негативно по отношению к проекту настроены США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и несколько европейских стран, в частности Польша, Латвия и Литва.
В то же время в Германии не раз подчеркивали, что рассматривают магистраль как коммерческий проект. За строительство газопровода также активно выступают Норвегия и Австрия, которые видят в нем возможность укрепить европейскую энергобезопасность.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18РИА Новости
"Северный поток — 2"
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Обсудить 31
Матеуш МоравецкийСеверный поток — 2Эммануэль МакронНАТОЕвросоюзFinancial TimesПольшаРоссия
Популярные комментарии
Главный враг для ЕС - это США, а враг внутри ЕС - это Польша.
10 ноября, 23:53
iil.1964
7341003
В Европе появился новый , большой сумасшедший дом?
10 ноября, 23:16
Гоша Гамин
5760003
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