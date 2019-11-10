Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2" — это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами", — заявил он в интервью Financial Times.

Политик выразил сожаление, что российский проект пользуется поддержкой в Европе.

Моравецкий также возразил французскому лидеру Эммануэлю Макрону , который ранее назвал позиционирование России врагом НАТО немыслимым.

"Президент Макрон находится в другом положении, поскольку он не чувствует на шее горячее дыхание российского медведя", — отметил он.

Польский премьер заявил, что приветствует диалог с мирной и демократической Россией, однако сейчас она "не мирная и агрессивная".

"Северный поток — 2"

Трубопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии.

На прошлой неделе Дания выдала разрешение на прокладку газопровода к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Ранее проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.

Против реализации проекта активно выступает Киев из-за опасения потерять доходы от транзита российского газа. Также негативно по отношению к проекту настроены США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и несколько европейских стран, в частности Польша, Латвия и Литва.