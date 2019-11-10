Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку "Северного потока — 2"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
"Северный поток — 2" — это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами", — заявил он в интервью Financial Times.
Политик выразил сожаление, что российский проект пользуется поддержкой в Европе.
Моравецкий также возразил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, который ранее назвал позиционирование России врагом НАТО немыслимым.
"Президент Макрон находится в другом положении, поскольку он не чувствует на шее горячее дыхание российского медведя", — отметил он.
Польский премьер заявил, что приветствует диалог с мирной и демократической Россией, однако сейчас она "не мирная и агрессивная".
"Северный поток — 2"
Трубопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии.
На прошлой неделе Дания выдала разрешение на прокладку газопровода к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Ранее проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.
Против реализации проекта активно выступает Киев из-за опасения потерять доходы от транзита российского газа. Также негативно по отношению к проекту настроены США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и несколько европейских стран, в частности Польша, Латвия и Литва.
В то же время в Германии не раз подчеркивали, что рассматривают магистраль как коммерческий проект. За строительство газопровода также активно выступают Норвегия и Австрия, которые видят в нем возможность укрепить европейскую энергобезопасность.
30 сентября, 11:18РИА Новости"Северный поток — 2"