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РИА Новости

ООН на фоне протестов в Боливии призвала соблюдать права человека

22:59 10.11.2019 (обновлено: 23:13 10.11.2019)
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© REUTERS / Danilo BalderramaУчастники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
© REUTERS / Danilo Balderrama
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 10 ноя - РИА Новости. Представительство ООН в Боливии на фоне протестов и беспорядков в Боливии призвало соблюдать права человека, говорится в сообщении организации в Twitter.
"ООН призывает не допустить нарушение прав человека, в особенности фундаментального права на жизнь", - отмечается в заявлении.
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США поддержали призывы провести новые выборы в Боливии
Организация подтверждает свою приверженность социальному миру, уважению прав человека и укреплению демократии.
В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных.
Вооруженные силы Боливии приняли решение о проведении операций по нейтрализации действующих вне закона вооруженных групп.
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Вчера, 20:43РИА Новости
Моралес заявил о попытке оппозиции совершить госпереворот в Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.
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Смена власти в БоливииЭво МоралесБоливияООНВ мире
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