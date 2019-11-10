ООН на фоне протестов в Боливии призвала соблюдать права человека

"ООН призывает не допустить нарушение прав человека, в особенности фундаментального права на жизнь", - отмечается в заявлении.
Организация подтверждает свою приверженность социальному миру, уважению прав человека и укреплению демократии.
В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных.
Вооруженные силы Боливии приняли решение о проведении операций по нейтрализации действующих вне закона вооруженных групп.
Действующий президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.