ООН на фоне протестов в Боливии призвала соблюдать права человека

"ООН призывает не допустить нарушение прав человека, в особенности фундаментального права на жизнь", - отмечается в заявлении.

Действующий президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.