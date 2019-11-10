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РИА Новости

Президент Мексики поприветствовал проведение новых выборов в Боливии

22:43 10.11.2019 (обновлено: 23:13 10.11.2019)
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© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
МЕХИКО, 10 ноя - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поприветствовал решение действующего президента Боливии Эво Моралеса о проведении новых выборов главы государства на фоне роста напряженности в стране.
"Я удовлетворен решением, принятым в Боливии Эво Моралесом, о повторном проведении выборов во избежание конфронтации и насилия", - сообщил Лопес Обрадор в Twitter.
По словам президента, это решение Моралеса представляет собой триумф демократии. "Всегда есть авторитарные методы и подходы, желание разрешить ситуацию конфронтацией и насилием. Лучший метод преодоления разногласий - это демократический метод, когда народ решает", - добавил Лопес Обрадор.
Ранее правительство Мексики публично выражало обеспокоенность "тяжёлой" ситуацией в Боливии и призывало стороны к диалогу в формате, предложенном Моралесом.
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Смена власти в БоливииАндрес Мануэль Лопес ОбрадорЭво МоралесБоливияМексикаВ мире
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