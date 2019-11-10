Президент Мексики поприветствовал проведение новых выборов в Боливии

"Я удовлетворен решением, принятым в Боливии Эво Моралесом, о повторном проведении выборов во избежание конфронтации и насилия", - сообщил Лопес Обрадор в Twitter

Desde Bacalar, Quintana Roo, México hasta Bolivia. pic.twitter.com/0aiMgxYUnZ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 10, 2019

По словам президента, это решение Моралеса представляет собой триумф демократии. "Всегда есть авторитарные методы и подходы, желание разрешить ситуацию конфронтацией и насилием. Лучший метод преодоления разногласий - это демократический метод, когда народ решает", - добавил Лопес Обрадор.

Ранее правительство Мексики публично выражало обеспокоенность "тяжёлой" ситуацией в Боливии и призывало стороны к диалогу в формате, предложенном Моралесом.

В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных.