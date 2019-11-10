В Подмосковье после ликвидации пожара в частном доме нашли тело подростка

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Возбуждено дело после обнаружения тела 15-летнего подростка в сгоревшем доме в Электростали, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области.
"Девятого ноября в одном из частных домов, расположенных в СНТ "Северный" городского округа Электросталь, произошло возгорание. После ликвидации пожара было обнаружено тело 15-летнего подростка... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
Место происшествия осмотрено. Устанавливаются очаг и причины возгорания. Планируется назначить экспертизы и другие следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.