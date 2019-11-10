Боливийские военные проведут операцию против "незаконных вооруженных групп"

БРАЗИЛИА, 10 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Боливии приняли решение о проведении операций по нейтрализации действующих вне закона вооруженных групп, следует из сообщения ВС страны.
"Военное командование распорядилось осуществить военные воздушные и наземные операции, чтобы нейтрализовать вооруженные группы, которые действуют вне закона", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter ВВС Боливии.
В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных.
Свое решение командование мотивировало тем, что, согласно законодательству, носить оружие уполномочены только вооруженные силы и национальная полиция.