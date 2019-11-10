В Боливии расследуют работу членов избиркома после доклада ОАГ

"Генпрокуратура сообщает, что, ознакомившись с докладом Организации американских государств, где указывается на наличие нарушений, которые могут быть неправомерными и могут быть связаны с подсчетом голосов членами Верховного избирательного суда, прокуратуре города Ла-Пас поручено незамедлительно принять все необходимые меры по оценке действий и возбуждению дел в отношении членов суда и других участников предполагаемых незаконных действий", - говорится в сообщении.