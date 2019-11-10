В Боливии расследуют работу членов избиркома после доклада ОАГ

БРАЗИЛИА, 10 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура Боливии начала расследование в отношении членов Верховного избирательного суда страны после доклада Организации американских государств о нарушениях при подсчете голосов на выборах президента 20 октября, говорится в сообщении ведомства.
"Генпрокуратура сообщает, что, ознакомившись с докладом Организации американских государств, где указывается на наличие нарушений, которые могут быть неправомерными и могут быть связаны с подсчетом голосов членами Верховного избирательного суда, прокуратуре города Ла-Пас поручено незамедлительно принять все необходимые меры по оценке действий и возбуждению дел в отношении членов суда и других участников предполагаемых незаконных действий", - говорится в сообщении.
Также создается специальная прокурорская комиссия по расследованию ситуации.
Действующий президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада ОАГ о проверке подсчета голосов. Также будет полностью обновлен состав Верховного избирательного суда.
Ранее сообщалось, что ОАГ, выступавшая наблюдателем на президентских выборах в Боливии 20 октября, по итогам проверки подсчета голосов обнаружила ряд нарушений. Группа аудиторов, проводивших проверку, в предварительном докладе указали, что "статистически маловероятно", что действующий президент Боливии Эво Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура. В связи с этим генсек ОАГ заявил о необходимости аннулировать результаты первого тура выборов.