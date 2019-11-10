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РИА Новости

США поддержали призывы провести новые выборы в Боливии

21:51 10.11.2019 (обновлено: 23:14 10.11.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США поддерживают призывы провести новые выборы в Боливии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы довольны профессиональной работой технической миссии Организации американских государств (ОАГ), которая нашла множество вызывающих беспокойство нарушений на выборах в Боливии 20 октября. Мы полностью поддерживаем призывы в ОАГ и в Боливии провести новые выборы и организовать новый трибунал по выборам, который сможет обеспечить свободные и честные выборы, отражающие волю народа Боливии", - говорится в заявлении Помпео.
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"Чтобы восстановить доверие к выборному процессу, все официальные лица правительства, а также официальные лица любых политических организаций, замешанные в неудачных выборах 20 октября, должны устраниться от процесса выборов", - добавил Помпео.
"Мы призываем всех воздерживаться от насилия в этот напряженный период. Мы продолжим работу с международными партнерами, чтобы обеспечить дальнейшее функционирование демократии в Боливии", - заключил Помпео.
Он также призвал ОАГ послать еще одну команду наблюдателей в страну.
Действующий президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада ОАГ о проверке подсчета голосов.
Его главный соперник на выборах Карлос Меса и ряд других оппозиционеров заявили, что Моралес не должен участвовать в новых выборах главы государства и должен подать в отставку. Моралес назвал это требование попыткой государственного переворота.
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Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре на прошедших 20 октября президентских выборах одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Протесты в Боливии начались после подсчета голосов 20 октября и продолжаются по сей день, в некоторых городах к манифестантам присоединились сотрудники полиции.
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