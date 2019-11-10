В Уфе два человека погибли при пожаре в жилом доме

"В результате пожара на улице Ферина погибли две женщины, еще один мужчина доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, открытое горение удалось ликвидировать в 22.15 по местному времени (20.15 мск), к тушению пожара привлекались 22 человека и восемь единиц техники.