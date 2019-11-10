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РИА Новости

В Уфе два человека погибли при пожаре в жилом доме

21:48 10.11.2019 (обновлено: 21:52 10.11.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Два человека погибли и еще один пострадал при пожаре в многоквартирном жилом доме в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В результате пожара на улице Ферина погибли две женщины, еще один мужчина доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, открытое горение удалось ликвидировать в 22.15 по местному времени (20.15 мск), к тушению пожара привлекались 22 человека и восемь единиц техники.
Как сообщили в главке МЧС по Башкирии, сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного дома по улице Ферина в Уфе поступило спасателям в 22.02 (20.02 мск). Прибывшие на место спасатели эвакуировали восемь человек. Открытие горение было ликвидировано на площади 13 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.
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