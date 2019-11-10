В ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* обстреляли автомобиль "Урал" украинских силовиков, следовавший с участка отвода сил "Петровское — Богдановка" в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* обстреляли автомобиль "Урал" украинских силовиков, следовавший с участка отвода сил "Петровское — Богдановка" в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики

Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В ДНР выполнили обязательства. В штабе операции объединенных сил сообщили, что намерены завершить процесс 12 ноября.

"Сегодня бандиты из ДУК (добровольческий украинский корпус) "Правый сектор"* в районе Новогнатовки (под контролем Киева. — Прим. ред.) двумя выстрелами из РПГ-18 "Муха" обстреляли автомобиль "Урал", следовавший из участка разведения сторон в районе Богдановки (поселок под контролем Киева в районе отвода сил. — Прим. ред.)", — сказал представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, в результате обстрела "четверо военных получили ранения, один погиб на месте".

"Обращаем внимание миссии ОБСЕ на данный инцидент как на доказательство дестабилизации обстановки со стороны националистов и неспособности командования ООС (операции объединенных сил. — Прим. ред.) контролировать ситуацию вблизи района разведения сторон", — добавил представитель ведомства.

В 2016 году Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе . Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.