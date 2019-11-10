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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ

21:30 10.11.2019 (обновлено: 21:56 10.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровское
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровское. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* обстреляли автомобиль "Урал" украинских силовиков, следовавший с участка отвода сил "Петровское — Богдановка" в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В ДНР выполнили обязательства. В штабе операции объединенных сил сообщили, что намерены завершить процесс 12 ноября.
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
8 ноября, 23:45РИА Новости
В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
"Сегодня бандиты из ДУК (добровольческий украинский корпус) "Правый сектор"* в районе Новогнатовки (под контролем Киева. — Прим. ред.) двумя выстрелами из РПГ-18 "Муха" обстреляли автомобиль "Урал", следовавший из участка разведения сторон в районе Богдановки (поселок под контролем Киева в районе отвода сил. — Прим. ред.)", — сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, в результате обстрела "четверо военных получили ранения, один погиб на месте".
"Обращаем внимание миссии ОБСЕ на данный инцидент как на доказательство дестабилизации обстановки со стороны националистов и неспособности командования ООС (операции объединенных сил. — Прим. ред.) контролировать ситуацию вблизи района разведения сторон", — добавил представитель ведомства.
В 2016 году Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее — в инфографике Ria.ru
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПравый секторУкраинаВ мире
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