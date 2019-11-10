В Абхазии в горах вспыхнул крупный лесной пожар

СУХУМ, 10 ноя - РИА Новости. Огонь охватил более 10 гектаров лесистой территории в районе Двуречья и высокогорного села Псху, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
По словам спасателей, наблюдаются множественные локальные очаги возгорания. Установить точную картину и границы распространения огня мешает сильная задымленность территории.
"Спасатели облетели её на вертолете по максимально доступной траектории. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, исходя из этого, тушить пожар возможно лишь с помощью спецавиации", - говорится в сообщении ведомства.
Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния не исключил возможности обращения за помощью к российским коллегам.