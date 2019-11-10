В ГИБДД уточнили количество пострадавших в ДТП в Курской области

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в поселке Линец Железногорского района столкнулись микроавтобус и внедорожник. Сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших.

"Примерно в 18.00 автомобиль МАЗ при выезде на главную дорогу в сторону Линец, по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем Hover. Автомобиль Hover от столкновения выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Peugeot Boxer. В результате ДТП пассажир Hover погиб на месте", - говорится в сообщении.