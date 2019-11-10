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РИА Новости

В ГИБДД уточнили количество пострадавших в ДТП в Курской области

20:38 10.11.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и 13 человек госпитализированы в результате столкновения микроавтобуса с внедорожником в Курской области вечером в воскресенье, сообщило управление ГИБДД по Курской области.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в поселке Линец Железногорского района столкнулись микроавтобус и внедорожник. Сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших.
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"Примерно в 18.00 автомобиль МАЗ при выезде на главную дорогу в сторону Линец, по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем Hover. Автомобиль Hover от столкновения выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Peugeot Boxer. В результате ДТП пассажир Hover погиб на месте", - говорится в сообщении.
"Два человека с Hover и 11 пассажиров Peugeot Boxer доставлены в лечебное учреждение", - информирует ведомство.
Уточняется, что микроавтобус следовал по маршруту Курск-Брянск.
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ГИБДД МВД РФКурская областьПроисшествия
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