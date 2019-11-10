Число пострадавших в ДТП в Курской области возросло до 11 человек

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в ДТП погиб один и пострадали восемь человек.

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году

"На 26-м километре автодороги Фатеж — Дмитриев водитель, управляя автомобилем Hover, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом Peugeot. В результате ДТП пассажир автомобиля Hover погиб, оба водителя и девять пассажиров автобуса Peugeot получили телесные повреждения ", — рассказали в ГИБДД.