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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП в Курской области возросло до 11 человек

20:27 10.11.2019 (обновлено: 22:27 10.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Курской области, сообщили в ГИБДД России.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в ДТП погиб один и пострадали восемь человек.
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
26 октября, 11:11РИА Новости
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
"На 26-м километре автодороги Фатеж — Дмитриев водитель, управляя автомобилем Hover, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом Peugeot. В результате ДТП пассажир автомобиля Hover погиб, оба водителя и девять пассажиров автобуса Peugeot получили телесные повреждения ", — рассказали в ГИБДД.
Микроавтобус следовал по маршруту Курск — Брянск и перевозил 15 пассажиров.
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ГИБДД МВД РФКурская областьРоссияПроисшествия
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