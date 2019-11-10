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РИА Новости

В Госдуме усомнились в полном уничтожении ИГ* в Афганистане

20:25 10.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Властям Афганистана вряд ли удалось полностью уничтожить формирования запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, однако Россия надеется на то, что слова исполняющего обязанности министра внутренних дел Афганистана соответствуют действительности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Масуд Андараби (Massoud Andarabi) заявил, что запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* побеждена в стране.
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"В Афганистане ситуация очень нестабильная. Я думаю, что даже если они там считают, что они уничтожили какие-то группы боевиков, навряд ли это означает, что полностью им удалось ликвидировать ИГИЛ*, поскольку все-таки, конечно, местные власти еще довольно слабые в плане борьбы с террористическими организациями", - сказал Морозов.
Вместе с тем, отметил депутат, Россия заинтересована в том, чтобы бандформирования на территории Афганистана были ликвидированы как можно быстрее, так как их представители могут попадать на территорию РФ через Таджикистан.
"Будем надеяться, что слова министра внутренних дел Афганистана соответствуют действительности", - сказал парламентарий.
* запрещенная в России террористическая организация.
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