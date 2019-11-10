Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-10T20:19Z
https://ria.ru/20191110/1560781642.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148996/20/1489962034_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_8090278ce442c89a22b3d11dbabf438c.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

США намерены охотиться за преемником аль-Багдади

20:18 10.11.2019 (обновлено: 20:19 10.11.2019)
1085
© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США хорошо знают преемника уничтоженного лидера террористической группировки ИГ* Абу-Бакра Аль-Багдади и будут за ним охотиться, заверил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
"Его (аль-Багдади - ред.) смерть окажет очень существенное влияние и нарушит работу всей организации. Представляется, что они заменили его новым лидером. У нас на этого человека есть значительный объем информации, и в предстоящие дни, недели и месяцы мы посмотрим, сможет ли он снова собрать организацию воедино. Мы будем за ним внимательно следить и, когда представится возможность, начнем и на него охоту", - сказал Милли в интервью ABC.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел астанинской тройки
1 ноября, 23:13Война в Сирии
Лавров назвал аль-Багдади "порождением США"
По данным СМИ, преемником аль-Багдади группировка назначила человека, известного под псевдонимом Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.
О ликвидации основателя ИГ* аль-Багдади президент США Дональд Трамп объявил в октябре. Аль-Багдади был уничтожен в результате спецоперации американских спецназовцев в провинции Идлиб в Сирии.
*Запрещенная в России террористическая организация
Видеозапись рейда по уничтожению Абу Бакра аль-Багдади
31 октября, 00:32Война в Сирии
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации аль-Багдади
550211
Обсудить 3
Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиМарк МиллиАбу Бакр аль-БагдадиСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Американский военнослужащий в Сирии
Около 500-600 американских военнослужащих остаются в Сирии, заявил генерал
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400
Автомобиль украинской полиции
СМИ: на Украине застрелили адвоката одного из фигурантов дела Вороненкова
Малайский коротконосый крылан
Более 100 летучих мышей "захватили" киевскую квартиру
Автомобили скорой помощи
В ГИБДД уточнили количество пострадавших в ДТП в Курской области
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел. 10 ноября 2019
Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Цветы возле советского мемориала в Лондоне
В Лондоне возложили венки к мемориалу советским воинам
Артем Шейнин
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровское
В ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ
Вид на Калининград
НАТО сможет захватить Калининград за два дня, пишут китайские СМИ
Кабул
В Афганистане заявили о победе над ИГ* в стране
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян
В Армении заявили о недопустимости искажения правды о Великой Отечественной
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Сосед доцента СПбГУ рассказал подробности убийства студентки
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку
Лев Парнас
СМИ сообщили, какие условия партнер Джулиани выдвигал украинским властям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Курской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
08:24В Оренбургской области пять человек погибли при пожаре в частном доме
08:23Асад прокомментировал версию о сирийско-российских "двойных ударах"
08:22Асад рассказал, почему не давал интервью несколько лет
08:18Генсек ООН призвал обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии
08:15Серийное производство винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года
08:14"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
08:04Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
07:49Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье
07:32Моряки рассказали, как спасли дайвера, который двое суток пробыл в море
07:19"Почта России" сократит сроки доставки посылок
07:06В Петербург придет московское тепло
07:06Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"
06:52"Трансконтейнер" обсуждает перевозку пищевых продуктов в Китай через Россию
06:36Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет
06:27США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих
06:26"Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае
06:25Семья Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет праздника
06:06В Приморье на "Земле леопарда" ввели пожароопасный период
06:03Российский НИИ эпидемиологии разработал новый подход к генному лечению ВИЧ
Лента новостейМолния